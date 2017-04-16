Хоккеисты юношеской (U18) сборной Беларуси потерпели третье подряд поражение на чемпионате мира в элитном дивизионе, пропустив решающий гол за 12 секунд до конца третьего периода в поединке со сверстниками из Швеции. Турнир принимают словацкие города Попрад и Спишска Нова Вес.



Фото: u18worlds2017.iihf.com

Беларусь — Швеция — 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

Беларусь: Грищенко; Ерёменко (А) — Габрусь, Филяев — Мартынов (К) — Кот; Никитин — Борщёв, Дроздов — Балтрук — Павленко; Саврицкий — Гурбан, Фирсов — Дробыш — Аносов; Сапего, Ануфриенко, Ажгирей.

Шайбы: 0:1 — Сеттерлунд (Густафссон, 1.12), 0:2 — Микетинач (4.09), 1:2 — Аносов (Филяев, 12.38), 2:2 — Балтрук (Павленко, Дроздов, 33.11), 2:3 — Бемстрем (Хугг, Лундестрем, 59.48, в большинсве).

Броски: 14−52 (2−17, 7−16, 5−19).

Штраф: 8−8.

Вратари: Грищенко (94,23% отраженных бросков) — Эрикссон (85,71% отраженных бросков).

Белорусы, через 4 минуты после начала матча уже уступавшие со счетом 0:2, к экватору поединка сумели отыграться. Ничейный счет держался до заключительной минуты, но за 12 секунд до конца третьего периода шведы реализовали удаление Артема Балтрука и вырвали победу, лишив команду Юрия Файкова надежды на завоевание хотя бы 1 очка, к чему она была очень близка.

Отметим, что по числу бросков в створ ворот белорусы уступили скандинавам более чем в три раза, но команду выручал голкипер Андрей Грищенко.









































В предыдущих матчах чемпионата мира белорусские юноши потерпели поражения от сверстников из США и Чехии .

Юношеский чемпионат мира-2017 в элитном дивизионе проходит с 13 по 23 апреля в словацких городах Попрад и Спишска Нова Вес. Заключительным соперником белорусских хоккеистов по группе «В» на предварительном этапе станет команда России (17 апреля). Поединки этой группы принимает Спишска Нова Вес.

В группе «А» в Попраде соперничают Канада, Финляндия, Словакия, Швейцария и Латвия.

16 апреля здесь состоялся единственный матч:

Латвия — Финляндия — 2:7 (1:2, 1:3, 0:2).

Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинальную стадию мирового форума, аутсайдеры в серии до 2 побед выявят неудачника, который утратит прописку в элитном дивизионе.

Лишь победа в основное время над командой России оставит белорусам теоретические шансы на выход в четвертьфинал. Правда, при этом еще необходимо, чтобы россияне проиграли в основное время и свой заключительный матч с Чехией.

Год назад в Минске белорусские юноши выиграли ЧМ в дивизионе I и вышли в сильнейший эшелон , где сборная Беларуси (U18) не выступала с 2010 года, когда на первенстве планеты в Минске и Бобруйске заняла последнее место среди 10 команд и утратила прописку в высшем свете.

Лучшим достижением сборной Беларуси на юношеских чемпионатах мира является 5-е место в элитном дивизионе в 2002 году в словацких Пьештянах. Той командой руководил Михаил Захаров, за нее выступали Андрей Костицын, Михаил Грабовский, Константин Захаров и Владимир Денисов.