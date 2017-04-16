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Белорусам не хватило 12 секунд, чтобы отобрать очки у Швеции на юношеском ЧМ по хоккею
Хоккеисты юношеской (U18) сборной Беларуси потерпели третье подряд поражение на чемпионате мира в элитном дивизионе, пропустив решающий гол за 12 секунд до конца третьего периода в поединке со сверстниками из Швеции. Турнир принимают словацкие города Попрад и Спишска Нова Вес.
Беларусь — Швеция — 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)
Беларусь: Грищенко; Ерёменко (А) — Габрусь, Филяев — Мартынов (К) — Кот; Никитин — Борщёв, Дроздов — Балтрук — Павленко; Саврицкий — Гурбан, Фирсов — Дробыш — Аносов; Сапего, Ануфриенко, Ажгирей.
Шайбы: 0:1 — Сеттерлунд (Густафссон, 1.12), 0:2 — Микетинач (4.09), 1:2 — Аносов (Филяев, 12.38), 2:2 — Балтрук (Павленко, Дроздов, 33.11), 2:3 — Бемстрем (Хугг, Лундестрем, 59.48, в большинсве).
Броски: 14−52 (2−17, 7−16, 5−19).
Штраф: 8−8.
Вратари: Грищенко (94,23% отраженных бросков) — Эрикссон (85,71% отраженных бросков).
Белорусы, через 4 минуты после начала матча уже уступавшие со счетом 0:2, к экватору поединка сумели отыграться. Ничейный счет держался до заключительной минуты, но за 12 секунд до конца третьего периода шведы реализовали удаление Артема Балтрука и вырвали победу, лишив команду Юрия Файкова надежды на завоевание хотя бы 1 очка, к чему она была очень близка.
Отметим, что по числу бросков в створ ворот белорусы уступили скандинавам более чем в три раза, но команду выручал голкипер Андрей Грищенко.
В предыдущих матчах чемпионата мира белорусские юноши потерпели поражения от сверстников из
Юношеский чемпионат мира-2017 в элитном дивизионе проходит с 13 по 23 апреля в словацких городах Попрад и Спишска Нова Вес. Заключительным соперником белорусских хоккеистов по группе «В» на предварительном этапе станет команда России (17 апреля). Поединки этой группы принимает Спишска Нова Вес.
В группе «А» в Попраде соперничают Канада, Финляндия, Словакия, Швейцария и Латвия.
16 апреля здесь состоялся единственный матч:
Латвия — Финляндия — 2:7 (1:2, 1:3, 0:2).
Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинальную стадию мирового форума, аутсайдеры в серии до 2 побед выявят неудачника, который утратит прописку в элитном дивизионе.
Лишь победа в основное время над командой России оставит белорусам теоретические шансы на выход в четвертьфинал. Правда, при этом еще необходимо, чтобы россияне проиграли в основное время и свой заключительный матч с Чехией.
Год назад в Минске белорусские юноши выиграли ЧМ в дивизионе I и
Лучшим достижением сборной Беларуси на юношеских чемпионатах мира является 5-е место в элитном дивизионе в 2002 году в словацких Пьештянах. Той командой руководил Михаил Захаров, за нее выступали Андрей Костицын, Михаил Грабовский, Константин Захаров и Владимир Денисов.
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Хоккеисты юношеской (U18) сборной Беларуси потерпели третье подряд поражение на чемпионате мира в элитном дивизионе, пропустив решающий гол за 12 секунд до конца...
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