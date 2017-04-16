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Матч чемпионата Франции сорван из-за нападения фанатов на футболистов

16.04.2017 21:54 — Разное | Tut.by  
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Матч чемпионата Франции «Бастия» — «Лион» был сорван из-за нападения фанатов местной команды на футболистов гостей после завершения первого тайма.

Буйства фанов из группировки Bastia 1905 начались еще во время предматчевой разминки, когда хулиганы выбежали на поле арены «Стад Арман Сезари» и атаковали футболистов «Лиона».

Команда гостей поначалу отказалась начинать игру, однако представители Лиги 1 уговорили-таки их выйти на поле. Разминка возобновилась через 40 минут, поединок начался с часовым опозданием. Причем не радикально настроенные местные болельщики поддержали футболистов соперника, приветствуя их аплодисментами.

Первый тайм завершился без забитых мячей. А после свистка на перерыв фанаты «Бастии» снова атаковали игроков «Лиона». Как отмечает Sports.ru со ссылкой на Get French Football News, кто-то из корсиканцев вступил в стычку с вратарем гостей Антони Лопешем. По неподтвержденной информации, это был сотрудник «Бастии». Один из стюардов, работающих на «Стад Арман Сезари», атаковал защитника «Лиона» Муктара Диакаби.

В итоге второй тайм так и не начался. После совещания местных властей и представителей Лиги 1 игра была прервана. Ожидается, в отношении «Бастии» будут приняты штрафные санкции.

Автобусу «Лиона», который после того, как матч был сорван, собирался выехать в аэропорт, из соображений безопасности не позволили покинуть территорию стадиона. Команда была вынуждена вернуться в раздевалку и дожидаться разрешения правоохранителей.

Для «Лиона» это уже второе на этой неделе неприятное происшетвие с участием фанатов. Так, в четверг матч Лиги Европы против «Бешикташа» начался на час позже из-за беспорядков, устроенных турецкими болельщиками.

 
 
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Матч чемпионата Франции "Бастия" - "Лион" был сорван из-за нападения фанатов местной команды на футболистов гостей после завершения первого тайма.

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