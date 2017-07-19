Погода не повлияла на работу аэропорта Минск

МИНСК, 16 апр — Sputnik. Погодные условия не повлияли на работу Национального аэропорта Минск, свидетельствуют данные онлайн-табло.

Снежная и ветреная погода установилась в Беларуси в конце текущей недели: синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности на воскресенье и понедельник.

Как следует из онлайн-табло Национального аэропорта Минск, работа главного авиаузла Беларуси из-за непогоды не пострадала: данных о задержках или отмене рейсов нет.

Из-за непогоды в Москве отменены 24 рейса, еще 13 задерживаются.

Пока подобная ситуация сложилась лишь в Домодедово и Шереметьево, на Внуково и Жуковский погода пока не повлияла.