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Погода не повлияла на работу аэропорта Минск

16.04.2017 19:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 апр — Sputnik. Погодные условия не повлияли на работу Национального аэропорта Минск, свидетельствуют данные онлайн-табло.

Погода не повлияла на работу аэропорта Минск
© Фото: ВКонтакте / Типичный Витебск
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Снежная и ветреная погода установилась в Беларуси в конце текущей недели: синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности на воскресенье и понедельник.

Как следует из онлайн-табло Национального аэропорта Минск, работа главного авиаузла Беларуси из-за непогоды не пострадала: данных о задержках или отмене рейсов нет.

Из-за непогоды в Москве отменены 24 рейса, еще 13 задерживаются.

Пока подобная ситуация сложилась лишь в Домодедово и Шереметьево, на Внуково и Жуковский погода пока не повлияла.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В воскресенье из-за непогоды в московских аэропортах отменены порядка 25 рейсов.

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