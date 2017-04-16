Пасха приходится на первое воскресенье после первого весеннего полнолуния, в этом году католические и православные верующие отмечают Торжество Торжеств в один день, который пришелся на 16 апреля.

В минувшую субботу верующие святили пасхальные яства , а в ночь на воскресенье в церквях и костелах республики прошли праздничные богослужения .

К христианам с поздравлениями обратились Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел и митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич .

Также верующих накануне праздника поздравил и президент Беларуси Александр Лукашенко . Глава государства на Пасху традиционно зажигает праздничную свечу в одном из белорусских храмов, в этот раз Лукашенко посетил церковь Преображения Господня в городе Барань Оршанского района . Белорусский лидер подарил храму икону "Иисус Христос Вседержитель", которая написана в стилистике Ветковской школы иконописи и выполнена в технике восковой темперы, и, кроме того, пообщался с прихожанами .