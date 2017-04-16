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Видеофакт: колокола и куличи на главный праздник христиан
17.04.2017 08:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Пасха приходится на первое воскресенье после первого весеннего полнолуния, в этом году католические и православные верующие отмечают Торжество Торжеств в один день, который пришелся на 16 апреля.
В минувшую субботу верующие
К христианам с поздравлениями обратились
Также верующих накануне праздника
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Католические и православные верующие отметили в воскресенье главный праздник христианства – Пасху. Смотрите кадры празднования Воскресения Христа с высоты...
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