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Видеофакт: колокола и куличи на главный праздник христиан

17.04.2017 08:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Пасха приходится на первое воскресенье после первого весеннего полнолуния, в этом году католические и православные верующие отмечают Торжество Торжеств в один день, который пришелся на 16 апреля.

Видеофакт: колокола и куличи на главный праздник христиан
© Sputnik/
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В минувшую субботу верующие святили пасхальные яства, а в ночь на воскресенье в церквях и костелах республики прошли праздничные богослужения.

К христианам с поздравлениями обратились Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел и митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

Также верующих накануне праздника поздравил и президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства на Пасху традиционно зажигает праздничную свечу в одном из белорусских храмов, в этот раз Лукашенко посетил церковь Преображения Господня в городе Барань Оршанского района. Белорусский лидер подарил храму икону "Иисус Христос Вседержитель", которая написана в стилистике Ветковской школы иконописи и выполнена в технике восковой темперы, и, кроме того, пообщался с прихожанами.

 
 
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Католические и православные верующие отметили в воскресенье главный праздник христианства – Пасху. Смотрите кадры празднования Воскресения Христа с высоты...

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