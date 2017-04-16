МИНСК, 17 апр — Sputnik. Сразу три американских авианосца "Карл Винсон" (Carl Vinson), "Рональд Рейган" (CVN 76) и "Нимиц" (CVN 68) направлены в Японское море к берегам Кореи, сообщает Sputnik со ссылкой на южно-корейские СМИ.



© AP/ Steve Helber Самый дорогой авианосец в США снова не смогли принять на вооружение

Прежде всего американский атомный авианосец "Карл Винсон" (Carl Vinson) войдет в Японское море к 25 апреля для участия в совместных с Сеулом военных учений. Помимо "Карла Винсона" в начале будущей недели в Японском море будут находиться авианосцы "Рональд Рейган" (CVN 76) и "Нимиц" (CVN 68).

День рождения дедушки Кима

Ранее ожидалось, что "Карл Винсон" вместе с группой других кораблей подойдет к берегам Кореи 15-16 апреля, когда в КНДР отмечалась 105-я годовщина со дня рождения первого северокорейского президента Ким Ир Сена — деда нынешнего руководителя страны Ким Чен Ына.

На торжествах в Пхеньяне присутствовали руководство КНДР и около 200 специально приглашенных иностранных журналистов. На центральной площади имени Ким Ир Сена были продемонстрированы новейшие ракеты, которые могут находиться пока в состоянии разработки.



© REUTERS Damir Sagolj На параде в Пхеньяне были продемонстрированы новейшие ракеты, которые могут находиться пока в состоянии разработки

Сеул также внимательно проанализировал северокорейские газетные отчеты о военном параде в Пхеньяне 15 апреля. Мониторинг показал, что в КНДР появился новый термин "специальные тактические войска", которого, как утверждается, ранее не было.

Так, газета "Нодон синмун" писала, что во время парада по площади Ким Ир Сена шли колонны "военно-морских, военно-воздушных и противовоздушных, стратегических и специальных тактических войск Корейской народной армии". Порядок их перечисления дал основание южнокорейским аналитикам предположить, что спецтактические войска КНДР по численности такие же, как и ВВС или ВМС.

Как отмечает Рёнхап со ссылкой на экспертов, создание нового вида войск в КНДР направлено, вероятно, на противостояние американским и южнокорейским спецвойскам, которые проводят учения по уничтожению пхеньянского руководства на случай войны.

​Командует специальными тактическими войсками КНА, предположительно, генерал-полковник Ким Ён Бок, уточняет Рёнхап.

В Сеуле отмечают, что это уже не первый раз, когда КНДР создает спецвойска к параду, на который смотрит весь мир. Так, в 2012 году впервые было объявлено о создании стратегических ракетных войск, а в 2013 году на их основе созданы стратегические вооруженные силы.

Удачный неудачный пуск

Накануне в Южной Корее и Японии появились сообщения о неудачном пуске в КНДР баллистической ракеты. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамген-Намдо.

Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.

​В японских и южнокорейских СМИ в эти дни усиленно развивается тема возможности удара Соединенных Штатов по КНДР. Со своей стороны генштаб Корейской народной армии пригрозил, что в случае провокации Пхеньян нанесет "внезапный превентивный удар" по американским военным объектам.

Но так как пуск баллистической ракеты оказался неудачным, к огромному облегчению мира, ответных действий не последовало. Стороны ограничились обменом грозных заявлений в адрес друг друга.

Теперь ожидается, что очередное ракетное испытание Пхеньян проведет примерно 25 апреля по случаю 85-й годовщины Корейской народной армии (КНА).

Формальная война

США и КНДР формально находятся в состоянии войны, поскольку конфликт в Корее 1950-1953 годов закончился подписанием лишь перемирия между КНДР с одной стороны и США, воевавшими под флагом ООН, — с другой.

​Многократные предложения Пхеньяна подписать мирный договор США до сих пор отказывались даже обсуждать, сохраняя в Южной Корее свыше 28 тысяч американских военнослужащих под предлогом защиты от "угрозы с Севера".

Со своей стороны, ссылаясь на угрозу со стороны США, Северная Корея разрабатывает и испытывает ядерные боеприпасы и баллистические ракеты, несмотря на запрет со стороны СБ ООН.

Новый подход в отношениях

Нахождение сразу трех авианосцев, с военной точки зрения, беспрецедентный случай, тем самым США прямо показывают свой подход в отношении КНДР, отметил источник агентства Рёнхап.

"Правительство Дональда Трампа действиями демонстрирует силу сдерживания Северной Кореи, и ожидается, что оно и впредь будет совершенно не таким, как при прежней администрации", — приводит агентство слова источника.

В настоящее время в Сеуле находится с визитом вице-президент США Майк Пенс, в планах которого — посещение разделяющей Корею демилитаризованной зоны и переговоры с временно исполняющим обязанности президента Южной Кореи Хван Гё Аном, в том числе о мерах по сдерживанию ядерной и ракетной программ КНДР.

"Стратегическому терпению пришел конец", — приводит агентство слова Пенса.

При этом он подчеркнул, что "все опции на столе", и Северной Корее "не стоит сомневаться в решимости США быть вместе с союзниками".