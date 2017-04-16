«Как я выгляжу?» — наверное, самая популярная фраза, которую слышит мужчина от своей женщины. Слышит и не знает, что ответить. Потому что (сейчас будет абсурд) он не знает, как вы сейчас выглядите, просто понятия не имеет. Нет, хитрый опытный жук, конечно, ответит вам, что вы бесподобны и неотразимы, лучше вас нет и вообще вы могли бы надеть то старое платье на размер больше и все равно затмили бы всех ныне живущих. Но уставший муж скажет свое коронное «нормально, пойдем уже». И оба не поймут, зачем вам наводить марафет для выгула собаки.

Ну ладно, не такие уж мы и недалекие. И хитрый жук, и муж со стажем знают, что раз на раз не приходится. «Как я выгляжу?» может быть чем угодно. Просьбой поддержки, внимания, заботы, комплимента. Это может быть шансом для мужчины сделать шаг к примирению. Мы даже знаем, что иногда вам откровенно не нравится то, что на вас надето, но остальное в стирке, так что оп — неожиданная проверка для мужчины на преданность. Благо правильный ответ нам известен.

Но женщине и правда важно хорошо выглядеть. Прямо очень.

И тут у нас вопросов накопилось немерено. Давайте разбираться.



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Что мы знаем?

А знаем мы, как всегда, мало и не то. Например, что женщине нужно много единиц одежды плюс еще одна. И раз уж мы решили бомбить стереотипами, то и косметики много не бывает. В косметичке — не на самой женщине. А еще у милых дам какие-то особые отношения с обувью. В ее выборе ни утепление, ни удобство решающей роли не играют. Также женщины активно используют самую не практичную вещь из всего гардероба человечества — колготки, которые максимально быстро приходят в негодность от любого воздействия. И, не останавливаясь на достигнутом, скупают иные простые элементы вроде носков (которые называются как угодно, только не «носки») из того же «высокопрочного» материала. Ну и под занавес прекрасная половина человечества шлифует свой образ украшениями и экспериментирует с волосами на голове (это важно).





Что мы хотим узнать?

Да все! Нам ничего не ясно.

Например, для кого это все?

Для своего мужчины? Я прямо вижу, как девушки расплываются в довольной улыбке. Потому что нет. Хотя официально да. И что хочешь, то и делай. Наверняка многим довелось оступиться и предложить своей даме уделять меньше внимания внешнему виду. Причем я говорю про благие намерения. Ведь мы видим, как вас это тревожит, а порой и раздражает. Но женщина быстро находит слова, чтобы доходчиво объяснить вечно недопонимающему мужчине, что лучше в это не лезть. И мужчина не лезет. Стоит у двери со смартфоном в руке, ловит wi-fi и ждет, когда его спросят: «Как я выгляжу?». Возможно современное благо в виде доступной информации слишком распространило стереотип о том, что мужчины бесконечно раздражаются, когда видят, как женщина красится, или ждут ее «бесконечные» сборы. И в результате дамам сложно поверить в то, что мужчины могут проявлять заботу в этом направлении. А они могут прочитать статью о том, как косметика влияет на кожу лица и, не обладая никаким опытом, не на шутку озадачиться. Потом прийти домой и заговорить со своей женщиной о том, чтобы уменьшить количество мэйкапа, а в ответ получить четкое разъяснение своего места в решении этих вопросов.

И после того как ему дали понять, что не будет он выбирать, как ей краситься и во что одеваться, мужчина недоумевает. Так кому все эти чудеса преображения? Мы с вами дома каждый день. С вами прекрасными, милыми, домашними, озорными и немного печальными — любыми. И главное — ненакрашенными. И мы счастливы. Но если вы тратите столько сил и энергии не для нас, то для кого? И мы не отказываемся поддерживать вас в этой безусловно прекрасной женской потребности к формированию внешних образов. Еще б мы попытались, да? Но мы нет-нет, да и хотим раскусить этот орешек и познать-таки истину вашей мотивации.





Существует мнение, что женщины так конкурируют. Причем распространяют его сами женщины. Формирование иерархии в дамском коллективе — это вообще тема для отдельных диссертаций. С мужской точки зрения там все влияет на все. Хаос и порядок одновременно. Внешний вид — безусловно важный фактор, а значит, мы, возможно, приближаемся к правде. И сразу стена вопросов. Как и кто оценивает успех или провал конкретного лука определенной женщины? Лучше кого она старается выглядеть? По крайней мере мы знаем, что именно лучше. Женщины не пытаются выглядеть как кто-то. Превосходство обязательно. Или нет?

Если женщина озадачена выглядеть лучше других, то это хотя бы объясняет бесконечную динамику процессов подбора одежды, аксессуаров и макияжа. Они же никогда не систематизируются и не выходят на плато. Не происходит формирования готовых, полностью завершенных комплектов одежды для быстрого использования по расписанию. Ведь никогда не знаешь, в чем и как выведут гулять собаку остальные. А превосходство обязательно, мы помним. Конечно, это сильное упрощение в шутливой манере. Девочки, мы пытаемся понять механизмы вашей мотивации выглядеть лучше всех, притом что сами чаще всего выбираем одежду чистую, которая ближе лежит. Не судите строго.

Пока нам ясно немного, но допустим, что желание превзойти всех женщин в непосредственной близости играет не последнюю роль в вопросах формирования внешнего вида. Но не только же для них это все. В конце концов, женщина, как и мужчина, с опытом приобретает уверенность в себе, находит верных подруг, с которыми всерьез советуется и в вопросах гардероба. Но необходимость тщательно проработать свой внешний вид перед выходом из дома не покидает ее никогда.

Возможно, девушки делают это для себя?

Слава Богу, он это написал!

Да, сейчас модно такое мнение. Мир никогда еще не был настолько открытым и свободным для женщин, как в наши дни. И это здорово! Официально можно выглядеть как угодно, носить что хочешь и в любых комбинациях. Разнообразие зашкаливает, а вероятность встретить сестренку в таком же платье стремится к нулю. Потому логично предположить, что если, сбросив все оковы социальных стереотипов, женщина продолжает изнурительно и досконально оттачивать свой облик, то делает она это для себя. Но у этого океана look-вседозволенности есть и обратная сторона. Когда в моде сарафан, а на дворе лето, остается лишь найти тот, что из Парижа, и все — ты королева набережной. А когда в моде всё, то что делать-то? Мы ведь помним: превосходство обязательно. В любом случае «для себя» — важный аспект в выборе внешнего вида современной женщины.

Итак, мы вроде определились, что женщина наряжается и делает макияж в первую очередь для себя, немного для других женщин (чтобы знали свое место) и, нам хочется верить, для мужчин тоже. По крайней мере каждая для своего.





Но почему это так важно?

Не будем ханжами. Каждый мужчина хотел бы стать внешне получше. Это с легкостью подтверждают бодибилдеры. Выглядеть, как эти достойные мужи, не только неимоверно сложно, но даже опасно для здоровья. Только вот ему вы это не объясните, ведь у Арнольда бицепс был круглее, а значит, некогда языком тереть — в зал пора. И вот так сюрприз: женщины их не особо жалуют и часто открыто выражают недопонимание по поводу такой озабоченности физической формой. Может, не такие мы и разные, а не понимать некоторые стремления друг друга — нормально?

Только вот мы тут настроились что-нибудь понять про женщин и их желание выглядеть превосходно независимо от ситуации и сворачивать на полпути не намерены.

Так почему же женщинам так важен их внешний вид? Все-таки мужчин, зацикленных на спорте, в разы меньше чем женщин, интересующихся своим гардеробом и косметичкой. И это при всех стараниях ЗОЖ-популяризаторов, которые нас скоро в могилу загонят утренними кроссами или переедут велосипедом на «законно» отведенной им дорожке. Но мы, мужчины, понимаем насколько приятно смотреть на себя в зеркало, менять очередную деталь гардероба и наблюдать изменения в лучшую сторону. У нас тоже бывает любимая футболка или джинсы. Мы знаем, что одежда может полнить и наоборот. Вот только почему вам не все равно? В браке. С детьми. Лет десять уже как. Нет, не поймите неправильно, мы благодарны каждой женщине, которая, несмотря на всю новомодную эмансипацию, не прекращает привносить в мир свою очаровательную женственность, нежность и сексуальность. Вот только мы не понимаем — как? Каждый же день вы делаете что-то в этом направлении. И это не остановить. Это как стихия. Подлинный пятый элемент, так сказать.

Вот идет девушка зимой. Скользко. А на ней сапоги зимние с каблуком больше десяти сантиметров (для зимы прям делали сапоги, от души). И все ее осуждают сразу. Мужчины от простого недопонимания. Женщины из зависти. А она идет. Ну или… как-то движется вперед, в общем. И ведь она не просто сапогом по дороге заснеженной скрипит. Она хлещет этим каблуком по лицу всей опостылевшей окружающей серости, всем геополитическим проблемам, всем кризисам и многообещающим экономическим моделям (сапоги-то в две зарплаты). И она не одна такая. У другой лифчик красный под пуховиком и тремя свитерами таится. У третьей на сухую, обветренную кожу после трех лосьонов с шести утра нанесен ну такой идеальный макияж, что невольно думаешь: «Отчего все так не ходят?»





Женщины воздействуют на этот мир многими способами, и внешним видом — в том числе. И уж точно не делают его хуже. Может быть, поэтому им и нужно так много времени для выбора подходящей одежды, украшений и макияжа? Они ведь не знают, в чем мир нуждается сегодня и какую очередную скуку придется развеять. Ну и Наташка в чем придет — неизвестно. Превосходство обязательно, мы помним.

Так что, возможно, от нас и не требуется понимание того, почему, зачем и для кого. От нас даже деньги теперь не требуют. Свободные все и невероятно равноправные. От нас нужно всего лишь то самое: «Хорошо ты выглядишь, пойдем уже». Может быть, женщине и достаточно этих слов, чтобы понять, что хорошо она выглядит, и можно идти уже. А если нет, то всегда найдется хитрый жук, который скажет, что вы бесподобны и неотразимы, лучше вас нет, и вообще вы могли бы надеть то старое платье на размер больше и все равно затмили бы всех ныне живущих.

Так что нам известно?

А то, что женщины зачастую всерьез озабочены своим внешним видом, и механизмы этого феномена от нас сокрыты, возможно, самой эволюцией. Но это для них важно. И нужно всеми силами их в этом поддерживать, если хотим жить в любви и согласии. Потому что хитрые жуки всегда рядом, и они наблюдают.