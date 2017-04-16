|
МАРТ прокомментировал планируемое упрощение условий ведения бизнеса
17.04.2017 09:12 — Разное | Ежедневник
фото: sb.by
Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович в эфире телеканала "Беларусь 1" прокомментировал планируемое упрощение условий ведения бизнеса в Беларуси.
По словам руководителя ведомства, МАРТ внес предложения в пакет нормативных правовых актов об упрощении условий ведения бизнеса, и они учтены в представленных вниманию общественности документах, сообщает
Так, если человек решил открыть предприятие, ему будет необходимо всего лишь направить соответствующее письмо в местные органы власти. Кроме того, нет необходимости согласовывать режим работы.
«Это не касается предприятий, которые будут работать круглосуточно. В этом случае мы оставили согласование», – уточнил Владимир Колтович.
«Значительные шаги предприняты в сфере общественного питания, мы отменили регулирование ассортимента собственной продукции общественного питания, сейчас каждый субъект вправе определять самостоятельно ассортиментную политику», – пояснил руководитель ведомства.
Объекты общепита будут также наделены правом решать, можно ли человеку принести в заведение свое спиртное. Предложена отмена согласования информации, которая содержится в наружной рекламе. «Все эти решения будут способствовать тому, что люди будут заниматься больше делом, а не тратить свое время на выяснение, согласование, написание ненужных никому бумаг», – убежден Владимир Колтович.
В эфире "Беларусь 1" отмечалось, что пакетом документов по упрощению условий ведения бизнеса предложено увеличить количество видов деятельности, которыми можно заниматься без регистрации ИП, уплатив единый налог. В частности, в этот список предложено внести парикмахеров, тех, кто занимается ремонтом разных видов обуви, одежды, приготовлением блюд на дому, оказанием компьютерных услуг, а также владельцев так называемых гаражных СТО.
На последнем виде деятельности отдельно остановился заместитель главы Администрации Президента Беларуси Валерий Мицкевич: «Да, предлагается упростить ведение и этого вида бизнеса – ремонта транспортных средств (…). Естественно, должны быть соблюдены все соответствующие противопожарные, санитарные правила, которые будут опять же в этом документе присутствовать».
«В случае реализации нормы, которая заложена в проекте декрета, уведомил регистрирующий орган – и завтра можно работать. При этом нужно соблюсти определенные требования, и они тоже будут утверждаться», – рассказал он. Что касается ответственности руководителей и штрафов, разработан проект закона, где эти вопросы решаются – соответствие нарушения наказанию, возможность непривлечения к ответственности, если нарушение формальное.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович в эфире телеканала "Беларусь 1" прокомментировал планируемое упрощение условий ведения...
|
Архив (Разное)
Комментарии