V фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» пройдет в Беларуси с 10 по 16 февраля. Юбилейную программу откроет выступление оперной дивы Анны Нетребко и тенора Юсифа Эйвазова, которые встретятся с белорусской публикой впервые на сцене Дворца Республики 10 февраля . Продажа билетов стартует 17 апреля.





10 февраля на концерте в Минске будут исполнены оперные арии итальянских композиторов — «Адриана Лекуврер» Ф. Чилеа, «Мефистофель» А. Бойто, «Тоска» Дж. Пуччини и другие. Специально для выступления во Дворце Республики, маэстро Владимир Спиваков, который будет стоять за дирижерским пультом, пригласил Национальный филармонический оркестр России.

Союз Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова собирает комплименты от зрителей по всему миру. Она — примадонна оперной сцены, своей экстравагантностью и талантом перевернувшая представление о том, что такое оперная звезда. Он — драматический тенор, страстный азербайджанец, прошедший школу оперного искусства в Италии, что придает его сценическим образам еще больше яркости.







С момента триумфального дебюта на Зальцбургском фестивале 2002 года в роли Донны Анны из «Дона Жуана» Моцарта Анна Нетребко стала появляться едва ли ни на всех известных оперных площадках мира. В 2008 году Анна Нетребко была удостоена звания Народной артистки России. Среди прочих ее наград стоит отметить также номинацию на премию Грэмми и звание «Музыкант года» по выбору журнала «Музыкальная Америка», а кроме того музыкальные премии Германии, Великобритании и России.

Юсиф Эйвазов появился на мировой оперной сцене сравнительно недавно, стремительно очаровывая взыскательную публику своим необычайно насыщенным голосом и выдающимися актерскими данными. С 2005-го года он начал концертную деятельность и участие в оперных спектаклях малых театров, где оттачивал мастерство, но отправной точкой для своей международной карьеры Юсиф считает дебют в Большом театре в роли Каварадосси в 2010-м году. В марте 2017 года Юсифу Эйвазову было присвоено звание «Заслуженного артиста Азербайджана».

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В репертуаре Анны и Юсифа ведущие партии мировых оперных шедевров — «Манон Леско» и «Богема» Пуччини, «Травиата» Верди, «Дон Жуан» Моцарта. Их выступлениям рукоплещут залы театров «Ла Скала», «Метрополитен-Опера», Парижская опера и Венская государственная опера, бурными овациями их также встречают в Мариинском и Большом театре России. География выступлений Юсифа и Анны не ограничивается только Европой и Америкой, — весной 2016-го года их дуэт завоевал любовь азиатской публики после совместного концертного тура по странам Азии.

Впервые организаторы вводят категорию билетов Meet&Greet, что позволит не только насладиться исполнением классики, но и продолжить вечер на фуршете с участием звезд концерта Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова и Владимира Спивакова. Приобрести билеты Meet&Greet можно эксклюзивно в офисе компании «Берин Арт Менеджмент» по адресу ул. Сурганова, 48А, оф. 19. Получить дополнительную информацию и оформить заявку можно по телефону +375 29 678−53−86. Количество мест ограничено.