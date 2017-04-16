LADY совместно с « Зеленой аптекой » начинают новый проект о белорусках, достойных восхищения. В «Рецептах красоты» о себе расскажут женщины старше сорока, которые могут дать фору двадцатилетним. Как они питаются, какой спорт для себя выбирают, как относятся к жизни и строят отношения — всё это вы сможете прочитать в серии наших материалов.

Заявки на участие в проекте мы принимаем по адресу lina@tutby.com. Обратите внимание:

В вашем письме обязательно должен быть указан возраст, прикреплены фотографии. В своем рассказе, пожалуйста, напишите, как вы ухаживаете за собой, каков режим вашего дня и питания. Фото, присланные без подробного сопроводительного текста, либо, напротив, текст без снимков мы не принимаем. Благодарим за понимание и желаем удачи в конкурсе!

Ирина, 62 года





Добрый день, LADY! Я Ирина, и я — в начале седьмого десятка, точнее, летом будет 62. Родилась и живу в Минске. Моя жизнь ничем не отличается от жизни многих женщин, живущих в РБ. У меня дочь и сын, трое внуков от 2 до 22 лет.

26 лет проработала в банковской системе, которая выжала из меня все, что можно и нельзя, но одновременно дала много и плюсов в плане общения и встреч с интересными людьми.

На следующий день после выхода на пенсию поняла, что такое жизнь без понедельников, будильников и начальников! До сих пор наслаждаюсь своим ничегонеделанием в плане работы.

Что касается режима или распорядка дня — долой все эти понятия! Режим мне еще запомнился с пионерского лагеря тех далеких времен, когда утром хотелось поспать, а ненавистный горн заставлял идти на линейку.





Если говорить о питании, то сейчас очень много по этому поводу разного и всякого. В моей жизни и здесь нет определенной системы. Я просто слушаю свой организм — хочу ем, не хочу — не ем, и совсем неважно, это один или пять раз в день. Физическая активность для меня важна, но только в плане удовольствия.

Год занималась восточными танцами, для женской фигуры это плюс. Захотелось попробовать что-то еще. И теперь эту нишу в моей жизни заняла скандинавская ходьба. Бесплатно и на свежем воздухе, ежедневно, но немного, 3 км. Если про какие-то рецепты… Скажу так: «Какие крокодилы — такие и Гены». Для улучшения пищеварения пью пиво. При отсутствии аппетита — белое вино. При низком давлении — красное…





Обожаю любой свой возраст и в каждом очередном десятке хочу быть привлекательной женщиной. Если спросите, что для меня счастливая жизнь, отвечу: любовь… и опять любовь. Это и есть счастливая жизнь! Ощущения ни с чем не сравнить. Вот это то, без чего я обойтись не могу. А вообще лучшие вещи в жизни бесплатны: объятия, улыбки, друзья, поцелуи, секс, семья, сон, любовь, смех, хорошее настроение. Не преступление любить несколько раз в жизни и не заслуга любить только один раз: упрекать себя за первое и хвастаться вторым — равно нелепо. Весна однако…

Светлана, 48 лет





Пишу вам, чтобы рассказать про удивительно красивую и стройную маму Светлану, которую годы обходят стороной. Я очень надеюсь, что мое письмо и ее история не останутся незамеченными, хоть это совершенно простая «девушка» из маленького городка под названием Лунинец в Брестской области. И сама бы она никогда не написала, а я очень хочу ее порадовать вашей статьей!

Никто не верит в ее возраст и очень удивлены наличию двух взрослых детей — мне 23, брату 28.





Все хотят узнать ее секрет стройности и молодости, а его нет. Правда в том, что это безумно энергичная мама, которая всегда и везде дарит любовь и доброту. В ней столько энергии и позитива, что не знаешь, куда бежать!:)





Что касается физической формы, то в ней всегда было — 53−56 кг. Ест она всегда, все и в любое время, так как часто работает в ночные смены. Любит вкусное и никогда не отказывала себе ни в чем, кроме того времени, когда пытается отдать все самое вкусненькое нам. Это же мама.





А секрет ее упругих ягодиц скрыт в постоянной работе на огороде, как бы она ни создавала впечатление городской дамы. У моих родителей с самого раннего детства были плантации клубники и картофеля, где они постоянно трудятся в теплое время года. Это приносит им удовольствие, финансовую стабильность и прилив здоровья от физических нагрузок и свежего деревенского воздуха. Кроме того, после тяжелого дня они постоянно устраивают себе там романтический вечер с барбекю — так что немаловажный секрет маминой молодости — любовь и забота папы. Конечно! Как не любить такую женщину!

Рецепты красоты моей мамы просты:

будьте оптимистичны и энергичны! всегда и в любых обстоятельствах вы должны быть ухоженными и красивыми, любите себя! ни в чем себе не отказывайте и занимайтесь делом, которое будет приносить вам радость и пользу, главное — не ленитесь!

А все остальное придет само, ведь так приятно, когда тебя осыпают комплиментами.

Как же я хочу и надеюсь через свои 25 лет выглядеть также сногсшибательно!

Алла, 47 лет





Меня зовут Алла, мне в июне исполнится 48 лет. Пишу, а самой не верится, что уже на исходе четвертый десяток.

Мой рецепт молодости и привлекательности похож на те, что прекрасные леди писали до меня.

Это здоровый образ жизни: позитивные эмоции, занятия спортом, максимально здоровое питание.

А если подробнее, то я уже более 20 лет, а точнее — 24 года занимаюсь шейпингом два раза в неделю. Обязательно делаю утреннюю зарядку минут на 15. Сейчас ещё увлеклась и планкой, стою в ней, постепенно увеличивая время. Результат ещё скромный, но это мои маленькие победы и преодоление себя.





Стараюсь много ходить пешком. Последние три года в тёплое время (начиная уже с апреля и по октябрь) я катаюсь на велосипеде. Стараюсь это делать в спортивном режиме.





Моё питание простое: утром обязательно завтрак — любая каша. Обед чаще всего — суп, перекусы: фрукты, сухофрукты, молочные продукты.

Ухаживая за лицом и телом, я использую как белорусскую косметику, так и импортную. В последнее время увлеклась маслами: авокадо и жожоба. Они входят в состав многих кремов. А если их использовать в чистом виде и при этом ещё делать массаж лица и тела, то результат не заставит себя ждать.

Я воспитываю дочь Валерию, которой 17 лет. Стараюсь ей привить любовь к активному образу жизни и правильному питанию. Постоянно говорю ей о том, что после 40 лет мы имеем на своем лице то, что вкладывали в него после 20. Также и с нашим телом!

Я должна сознаться, что я сладкоежка. Но выбирая сладости, отдаю предпочтение «правильным»: зефиру, мармеладу, кусочку горького шоколада к чашечке кофе.

Никогда не откажусь от домашней выпечки, если угощают. А если учесть, что работа у меня больше сидячая, то без физической активности никак не обойтись.

У меня есть нереализованные планы: я хочу научиться плавать, хочу выучить итальянский язык и научиться танцевать сальсу!

Но сейчас на первом плане моя дочь, которая оканчивает в этом году гимназию, ну, а с сентября мы обе начнём заниматься собой и реализовывать все наши планы.

Инесса, 44 года





— Меня зовут Инесса, и мне 44 года. Наверное, я могла бы написать очень много букв, повествуя о том, какая я молодец, как правильно питаюсь, как занимаюсь спортом, как тщательно ухаживаю за своей внешностью, да и вообще, веду здоровый образ жизни… Но это было бы лукавством.





Мне кажется, я неплохо «сохранилась» и готова сказать вам всю правду о том, как это у меня получилось! Хотя… Не знаю. Ведь я не занимаюсь спортом, я ем не совсем правильные продукты, у меня есть вредные привычки, каюсь.





Уход за лицом — минимальный: раз в неделю — скраб и после него — крем. Уход за телом — честно пытаюсь уговорить себя сесть с понедельника на диету. Косметика — тушь для ресниц и красная помада в особых случаях.

Моя слабость — хороший парфюм и качественная обувь. И да, я совсем не люблю ходить на шопинг. Зато у меня есть замечательная семья, прекрасные дети, преданные друзья, любимая и красивая работа!





А еще всегда и во всем я стараюсь искать позитив и никогда не унываю. Ведь жизнь одна, и надо прожить ее красиво и с благодарностью за данное нам свыше.

Всем-всем-всем самого доброго, теплого, красивого и жизнеутверждающего!

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