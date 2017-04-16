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"Секрет упругих ягодиц - работа на огороде!": оригинальные рецепты красоты от белорусок старше 40
LADY совместно с «
Заявки на участие в проекте мы принимаем по адресу lina@tutby.com. Обратите внимание:
В вашем письме обязательно должен быть указан возраст, прикреплены фотографии. В своем рассказе, пожалуйста, напишите, как вы ухаживаете за собой, каков режим вашего дня и питания. Фото, присланные без подробного сопроводительного текста, либо, напротив, текст без снимков мы не принимаем. Благодарим за понимание и желаем удачи в конкурсе!
Ирина, 62 года
Добрый день, LADY! Я Ирина, и я — в начале седьмого десятка, точнее, летом будет 62. Родилась и живу в Минске. Моя жизнь ничем не отличается от жизни многих женщин, живущих в РБ. У меня дочь и сын, трое внуков от 2 до 22 лет.
26 лет проработала в банковской системе, которая выжала из меня все, что можно и нельзя, но одновременно дала много и плюсов в плане общения и встреч с интересными людьми.
На следующий день после выхода на пенсию поняла, что такое жизнь без понедельников, будильников и начальников! До сих пор наслаждаюсь своим ничегонеделанием в плане работы.
Что касается режима или распорядка дня — долой все эти понятия! Режим мне еще запомнился с пионерского лагеря тех далеких времен, когда утром хотелось поспать, а ненавистный горн заставлял идти на линейку.
Если говорить о питании, то сейчас очень много по этому поводу разного и всякого. В моей жизни и здесь нет определенной системы. Я просто слушаю свой организм — хочу ем, не хочу — не ем, и совсем неважно, это один или пять раз в день. Физическая активность для меня важна, но только в плане удовольствия.
Год занималась восточными танцами, для женской фигуры это плюс. Захотелось попробовать что-то еще. И теперь эту нишу в моей жизни заняла скандинавская ходьба. Бесплатно и на свежем воздухе, ежедневно, но немного, 3 км. Если про какие-то рецепты… Скажу так: «Какие крокодилы — такие и Гены». Для улучшения пищеварения пью пиво. При отсутствии аппетита — белое вино. При низком давлении — красное…
Обожаю любой свой возраст и в каждом очередном десятке хочу быть привлекательной женщиной. Если спросите, что для меня счастливая жизнь, отвечу: любовь… и опять любовь. Это и есть счастливая жизнь! Ощущения ни с чем не сравнить. Вот это то, без чего я обойтись не могу. А вообще лучшие вещи в жизни бесплатны: объятия, улыбки, друзья, поцелуи, секс, семья, сон, любовь, смех, хорошее настроение. Не преступление любить несколько раз в жизни и не заслуга любить только один раз: упрекать себя за первое и хвастаться вторым — равно нелепо. Весна однако…
Светлана, 48 лет
Пишу вам, чтобы рассказать про удивительно красивую и стройную маму Светлану, которую годы обходят стороной. Я очень надеюсь, что мое письмо и ее история не останутся незамеченными, хоть это совершенно простая «девушка» из маленького городка под названием Лунинец в Брестской области. И сама бы она никогда не написала, а я очень хочу ее порадовать вашей статьей!
Никто не верит в ее возраст и очень удивлены наличию двух взрослых детей — мне 23, брату 28.
Все хотят узнать ее секрет стройности и молодости, а его нет. Правда в том, что это безумно энергичная мама, которая всегда и везде дарит любовь и доброту. В ней столько энергии и позитива, что не знаешь, куда бежать!:)
Что касается физической формы, то в ней всегда было — 53−56 кг. Ест она всегда, все и в любое время, так как часто работает в ночные смены. Любит вкусное и никогда не отказывала себе ни в чем, кроме того времени, когда пытается отдать все самое вкусненькое нам. Это же мама.
А секрет ее упругих ягодиц скрыт в постоянной работе на огороде, как бы она ни создавала впечатление городской дамы. У моих родителей с самого раннего детства были плантации клубники и картофеля, где они постоянно трудятся в теплое время года. Это приносит им удовольствие, финансовую стабильность и прилив здоровья от физических нагрузок и свежего деревенского воздуха. Кроме того, после тяжелого дня они постоянно устраивают себе там романтический вечер с барбекю — так что немаловажный секрет маминой молодости — любовь и забота папы. Конечно! Как не любить такую женщину!
Рецепты красоты моей мамы просты:
А все остальное придет само, ведь так приятно, когда тебя осыпают комплиментами.
Как же я хочу и надеюсь через свои 25 лет выглядеть также сногсшибательно!
Алла, 47 лет
Меня зовут Алла, мне в июне исполнится 48 лет. Пишу, а самой не верится, что уже на исходе четвертый десяток.
Мой рецепт молодости и привлекательности похож на те, что прекрасные леди писали до меня.
Это здоровый образ жизни: позитивные эмоции, занятия спортом, максимально здоровое питание.
А если подробнее, то я уже более 20 лет, а точнее — 24 года занимаюсь шейпингом два раза в неделю. Обязательно делаю утреннюю зарядку минут на 15. Сейчас ещё увлеклась и планкой, стою в ней, постепенно увеличивая время. Результат ещё скромный, но это мои маленькие победы и преодоление себя.
Стараюсь много ходить пешком. Последние три года в тёплое время (начиная уже с апреля и по октябрь) я катаюсь на велосипеде. Стараюсь это делать в спортивном режиме.
Моё питание простое: утром обязательно завтрак — любая каша. Обед чаще всего — суп, перекусы: фрукты, сухофрукты, молочные продукты.
Ухаживая за лицом и телом, я использую как белорусскую косметику, так и импортную. В последнее время увлеклась маслами: авокадо и жожоба. Они входят в состав многих кремов. А если их использовать в чистом виде и при этом ещё делать массаж лица и тела, то результат не заставит себя ждать.
Я воспитываю дочь Валерию, которой 17 лет. Стараюсь ей привить любовь к активному образу жизни и правильному питанию. Постоянно говорю ей о том, что после 40 лет мы имеем на своем лице то, что вкладывали в него после 20. Также и с нашим телом!
Я должна сознаться, что я сладкоежка. Но выбирая сладости, отдаю предпочтение «правильным»: зефиру, мармеладу, кусочку горького шоколада к чашечке кофе.
Никогда не откажусь от домашней выпечки, если угощают. А если учесть, что работа у меня больше сидячая, то без физической активности никак не обойтись.
У меня есть нереализованные планы: я хочу научиться плавать, хочу выучить итальянский язык и научиться танцевать сальсу!
Но сейчас на первом плане моя дочь, которая оканчивает в этом году гимназию, ну, а с сентября мы обе начнём заниматься собой и реализовывать все наши планы.
Инесса, 44 года
— Меня зовут Инесса, и мне 44 года. Наверное, я могла бы написать очень много букв, повествуя о том, какая я молодец, как правильно питаюсь, как занимаюсь спортом, как тщательно ухаживаю за своей внешностью, да и вообще, веду здоровый образ жизни… Но это было бы лукавством.
Мне кажется, я неплохо «сохранилась» и готова сказать вам всю правду о том, как это у меня получилось! Хотя… Не знаю. Ведь я не занимаюсь спортом, я ем не совсем правильные продукты, у меня есть вредные привычки, каюсь.
Уход за лицом — минимальный: раз в неделю — скраб и после него — крем. Уход за телом — честно пытаюсь уговорить себя сесть с понедельника на диету. Косметика — тушь для ресниц и красная помада в особых случаях.
Моя слабость — хороший парфюм и качественная обувь. И да, я совсем не люблю ходить на шопинг. Зато у меня есть замечательная семья, прекрасные дети, преданные друзья, любимая и красивая работа!
А еще всегда и во всем я стараюсь искать позитив и никогда не унываю. Ведь жизнь одна, и надо прожить ее красиво и с благодарностью за данное нам свыше.
Всем-всем-всем самого доброго, теплого, красивого и жизнеутверждающего!
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