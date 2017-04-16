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Протесты после референдума в Турции: в Стамбуле бьют в кастрюли и сковороды

17.04.2017 09:29 — Разное | Ежедневник  
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Протесты после референдума в Турции: в Стамбуле бьют в кастрюли и сковороды

фото: bbc.com

Граждане турецкой столицы выступили против итогов референдума о расширении полномочий Эрдогана.

Жители нескольких районов Стамбула провели необычную акцию протеста против итогов референдума, в результате которых президент Эрдоган получил беспрецедентные полномочия. Они били в кастрюли и сковороды, высовываясь из окон своих домов, сообщает ВВС.

Такие протесты были отмечены как минимум в четырех районах города. Небольшие группы протестующих также вышли на улицы.

По итогам подсчета более 99% бюллетеней, за внесение в конституцию поправок, которые расширяют полномочия президента, высказалось 51,35% голосовавших, против – 48,65%.

Три крупнейших города Турции, включая Стамбул, по предварительным данным, проголосовали против изменений.

В результате воскресного голосования, которое называют поворотным моментом в истории страны, Турция превратится из парламентской в президентскую республику.
Сторонники Эрдогана говорят, что это поможет модернизировать страну, однако его оппоненты опасаются роста авторитаризма.
Кемаль Кылычдароглу, лидер Народно-республиканской партии (ведущей оппозиционной партии Турции) уже подверг сомнению легитимность референдума.
 

 
 
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Граждане турецкой столицы выступили против итогов референдума о расширении полномочий Эрдогана.

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