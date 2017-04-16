В ночь на 16 апреля автомобиль такси не смог доехать до своего клиента в коттеджный поселок Коробчицы. На улице Плодовой машина провалилась в канаву, пишет AutoGrodno.by .





— Только свернул на улицу, оглянулся по сторонам в поисках нужного дома, как вдруг машина нырнула в глубокую яму. Я даже не понял, что произошло, — рассказал изданию водитель такси.

Оказалось, что за пару часов до инцидента дорогу размыла вода. Местные жители говорят, что днем в субботу этой канавы еще не было.





— Канава образовалась поперек улицы. Дорога построена из песка, никакого гравия, поэтому ее так легко размыло, — отметил водитель. — Кстати, освещения вдоль дороги нет.

Автомобиль вытягивали при помощи эвакуатора. У машины поврежден бампер, противотуманные фары и деформирован лонжерон. Служба такси намерена судиться с организацией, у которой на балансе числится дорога.



