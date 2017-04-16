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Синоптики ждут настоящую весну только к концу апреля

17.04.2017 09:54 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 апр — Sputnik. Согласно предварительным прогнозам, потепление в Беларусь может прийти к концу апреля, сообщила Sputnik в понедельник главный синоптик Белгидромета Светлана Рыбакова.

Синоптики ждут настоящую весну только к концу апреля
© Фото: Авиакомпания "ЮТэйр"
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Прохладная погода установилась в Беларуси: по ночам столбик термометра опускается ниже нуля, местами по республике выпал снег. Синоптики отмечают: в ближайшую неделю погода будет оставаться такой же неустойчивой.

"На предстоящей неделе ожидается прохладная погода. Есть надежда, что к майским праздникам температура воздуха поднимется, но это лишь по предварительным прогнозам", — отметила Рыбакова.

По словам собеседницы Sputnik, в прошедшие сутки температура воздуха была на один-пять градусов ниже климатической нормы. Подобная тенденция сохранится и на предстоящей неделе: температура будет ниже нормы на три-восемь градусов.

Правда, выпадение снега метеорологи больше не прогнозируют: кое-где он может выпасть еще в понедельник, но затем в республике осадков не ожидается. На выходных по республике могут пройти дожди.

Температура воздуха на неделе ожидается порядка —1…-7 градусов по ночам, днем — +3…+8, а по югу до +10 градусов.

 
Теги: Минск
 
 
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Предстоящая неделя будет прохладной - температура ожидается в среднем на три-восемь градусов ниже климатической нормы.

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