МИНСК, 17 апр — Sputnik. Документы, подписанные Беларусью на минувшей неделе в Москве, предусматривают установление фиксированных для республики цен на газ: в 2018 году они составят 129 долларов за тысячу кубометров, в 2019 году — 127 долларов, сообщил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко в эфире телеканала "Беларусь 1" вечером в воскресенье.



© Sputnik Стрингер Беларусь заплатила газовый долг Газпрому

В минувшую пятницу белорусская делегация во главе с Семашко подписала в Москве документы, основные положения которых были согласованы на встрече президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге. В частности, были подписаны три протокола к межправсоглашениям. Они предусматривают, что Минск с 2018 года будет получать скидку к цене на газ, действующую в течение трех лет. Также восстанавливаются до 24 миллионов тонн в год поставки нефти в Беларусь, изменяется формула, по которой рассчитывается цена на газ для Минска.

Таким образом, между странами был урегулирован нефтегазовый конфликт, продолжавшийся многие месяцы.

Что почем?

По словам Семашко, цена на российский газ для Беларуси в 2018 году составит 129 долларов за тысячу кубометров, в 2019 году — 127 долларов за тысячу кубометров.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в 2017 году Беларусь будет платить за газ 130 долларов за тысячу кубометров.

По словам вице-премьера, в Москве подписан протокол с Газпромом, где четко обозначены фиксированные цены на газ для Беларуси на 2017-2019 годы, а также отражены подходы по взаимодействию в газовой сфере в будущем.



© Фото: Газпром Председатель Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и заместитель премьер-министра РБ Владимир Семашко подписали Протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь

"В 2018 году цена на газ будет 129 долларов за тысячу кубометров, вне зависимости от конъюнктуры цен на нефть и газ. Если бы все оставалось как до начала переговоров, то цена была бы под 150 долларов, поэтому это — скидка существенная", — сказал Семашко.

По его словам, в 2019 году для Беларуси будет действовать фиксированная цена на газ в размере 127 долларов за тысячу кубометров.

"А дальше мы должны до окончания очередного цикла договора, а у нас трехгодичный контракт заканчивается концом 2017 года, подписать на 2018 и 2019 годы в рамках межправсоглашения соглашение между Беларусью и Газпромом — новый контракт", — сказал вице-премьер.

Он пояснил, что уже в 2019 году стороны должны иметь подходы по ценообразованию на 2020-2023 годы, их переговорщики пообещали сформулировать до 1 июля 2019 года.

Таким образом, подчеркнул Семашко, будет обозначена траектория движения Беларуси и России к равным ценам на газ. При этом он напомнил о планах сформировать в рамках ЕАЭС к 1 июля 2019 года единый рынок электроэнергии, а к 1 января 2025 года — единый рынок газа.

Семашко отметил, что формула цены на газ для Беларуси будет привязана к цене на газ в Ямало-Ненецком автономном округе РФ. "Если ранее было две формулы: и Ямало-Ненецкая, и так называемая равнодоходная, то сейчас осталась одна — все будет привязано к Ямало-Ненецкому округу", — пояснил вице-премьер. "На разных этапах переговоров рассматривались разные варианты (привязки к ценам для Московской или Смоленской областей — Sputnik). Осталась привязка к Ямало-Ненецкому автономному округу, и путем понижающих коэффициентов цена на газ будет снижаться", — сказал он.

Газпром в выручке не потеряет

Как сообщили в пресс-службе ПАО "Газпром", российский холдинг не потеряет в рублевой выручке от предоставления Минску в 2018-2019 годах скидок на газ.

"В условиях возможного увеличения объемов потребления российского газа потребителями Беларуси, а также с учетом планируемой корректировки макроэкономических параметров прогноза социально-экономического развития России, рублевая выручка ПАО "Газпром" от поставок российского газа в Беларусь в 2018-2019 годах не снизится по сравнению с запланированным уровнем", — сказали в пресс-службе.

Между тем, ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что соглашение Газпрома с Беларусью, предусматривающее скидку на поставки российского газа в 2018-2019 годах, не подразумевает компенсации потерь компании.

В данной связи в Газпроме пояснили, что говорить о потерях в этом случае некорректно. "Накопленный ранее потребителями Беларуси долг за поставленный российский газ погашен. В 2017 году поставки осуществляются строго в соответствии с действующим контрактом", — отметили в управлении.

Больше не монополист?

Как следует из текстов протоколов, которые подписала в Москве белорусская делегация и которые одобрены правительством РФ, юридически Газпром перестает быть единственным поставщиком газа в Беларусь.

Тексты протоколов опубликованы на портале правовой информации РФ.

В частности, положение о том, что Газпром является единственным поставщиком газа в Беларусь, изъято из протокола к соглашению об условиях покупки Газпромом акций белорусского ОАО "Белтрансгаз" (после приватизации — ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", 100% дочка Газпрома).

Прежнее соглашение допускало возможность появления на белорусском рынке других поставщиков газа только в случае достижения ценами уровня равной доходности с экспортом.

Как заметил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, перспектива поставок газа в Беларусь просматривается как в приходе независимых поставщиков, так и в подключении Минска к развитию биржевой торговли в России.

В прошлом десятилетии независимые поставщики — НГК "ИТЕРА", СИБУР, "Транс-Нафта" — осуществляли поставки газа в республику, когда не могли осуществляться поставки газа Газпрома.