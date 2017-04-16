Three Days Grace приедут в Минск 11 июля. Концерт канадской рок-группы пройдет на сцене Прайм Холл. Билеты поступят в продажу 17 апреля после 15:00. Первые сто билетов можно купить по промо-цене.





Three Days Grace — четверка страстных душ, попавших случайно в наш мир, разваливающийся на куски. Они горячо верят, что изменят всех вокруг посредством напора и своего творчества. Мощные гитарные рифы и импульсивный вокал, пост-гранжевые композиции, мелодичные баллады и эксперименты группы со своим привычным звуком вкупе с мощной лирикой — это та бронебойная обойма, которая поможет группе пробиться сквозь все преграды, в самый центр души каждого человека.

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Three Days Grace — одна из самых популярных альтернативных групп современности. Канадские любимчики критиков и постоянные участники всех возможных хит-парадов авторитетнейшего журнала Billboard. Группа, пронесшаяся настоящим ураганом по всем альтернативным сценами мира, завоевавшая любовь и славу огромного числа поклонников, результатом которой стали миллионы проданных по всему миру дисков, множество платиновых сертификаций и забитые до отказа стадионы. Да, Three Days Grace наконец здесь, в стране давно их ждавшей!

Их музыка пропитана болью расставания, а вдохновляющие мелодии впечатаны в жаркое дыхание альтернативных гитар. Услышать вживую и насладиться любимыми композициями вместе с одной из самых лучших альтернативных команд можно 11 июля в клубе Prime Hall.

Первый 100 билетов на фан-зону можно приобрести по промо-цене за 65 BYN.

Стоимость билетов: 65−90 BYN.

Инфолиния: +375 (44) 5−947−947.