﻿ Канадские альтернативщики Three Days Grace приедут в Минск этим летом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Канадские альтернативщики Three Days Grace приедут в Минск этим летом

17.04.2017 10:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Three Days Grace приедут в Минск 11 июля. Концерт канадской рок-группы пройдет на сцене Прайм Холл. Билеты поступят в продажу 17 апреля после 15:00. Первые сто билетов можно купить по промо-цене.


Three Days Grace — четверка страстных душ, попавших случайно в наш мир, разваливающийся на куски. Они горячо верят, что изменят всех вокруг посредством напора и своего творчества. Мощные гитарные рифы и импульсивный вокал, пост-гранжевые композиции, мелодичные баллады и эксперименты группы со своим привычным звуком вкупе с мощной лирикой — это та бронебойная обойма, которая поможет группе пробиться сквозь все преграды, в самый центр души каждого человека.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Three Days Grace — одна из самых популярных альтернативных групп современности. Канадские любимчики критиков и постоянные участники всех возможных хит-парадов авторитетнейшего журнала Billboard. Группа, пронесшаяся настоящим ураганом по всем альтернативным сценами мира, завоевавшая любовь и славу огромного числа поклонников, результатом которой стали миллионы проданных по всему миру дисков, множество платиновых сертификаций и забитые до отказа стадионы. Да, Three Days Grace наконец здесь, в стране давно их ждавшей!

Их музыка пропитана болью расставания, а вдохновляющие мелодии впечатаны в жаркое дыхание альтернативных гитар. Услышать вживую и насладиться любимыми композициями вместе с одной из самых лучших альтернативных команд можно 11 июля в клубе Prime Hall.

Первый 100 билетов на фан-зону можно приобрести по промо-цене за 65 BYN.
Стоимость билетов: 65−90 BYN.
Инфолиния: +375 (44) 5−947−947.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Three Days Grace приедут в Минск 11 июля. Концерт канадской рок-группы пройдет на сцене Прайм Холл.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Сколько будет стоить российский газ для Беларуси?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика