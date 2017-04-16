

фото: sputnik.by

Так прокомментировал в эфире белорусского телевидения итоги переговоров между министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем и замминистра сельского хозяйства Евгением Непоклоновым вице-премьер Владимир Семашко.

Переговоры состоялись 14 апреля, а уже на следующий день Россельхознадзор снял временные ограничения на поставки с двух предприятий: «Велес-Мит» и «Бабушкина крынка», пишет "Белорусы и рынок".

«Это позволяет надеяться, что к концу месяца все вопросы будут сняты. Самое главное будет отработан алгоритм принятия таких решений», – сказал Семашко.

Ограничения по «Бабушкиной крынке», правда, пока сняты не полностью. Предприятие пока не сможет ввозить в РФ сыры и сухое молоко.

Россельхознадзор на прошлой неделе закончил инспекцию белорусских предприятий. Она была организована по поручению Путина после переговоров двух президентов в Санкт-Петербурге. Как заявляли на прошлой неделе белорусские чиновники, серьезных нарушений в технологии, которые бы могли повлечь за собой выпуск небезопасной продукции, российские специалисты не обнаружили.