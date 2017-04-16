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Беларусь рассчитывает к концу месяца снять все вопросы по поставкам продовольствия в Россию

17.04.2017 10:24 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь рассчитывает к концу месяца снять все вопросы по поставкам продовольствия в Россию

фото: sputnik.by

Так прокомментировал в эфире белорусского телевидения итоги переговоров между министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем и замминистра сельского хозяйства Евгением Непоклоновым вице-премьер Владимир Семашко.

Переговоры состоялись 14 апреля, а уже на следующий день Россельхознадзор снял временные ограничения на поставки с двух предприятий: «Велес-Мит» и «Бабушкина крынка», пишет "Белорусы и рынок".

«Это позволяет надеяться, что к концу месяца все вопросы будут сняты. Самое главное будет отработан алгоритм принятия таких решений», – сказал Семашко.
Ограничения по «Бабушкиной крынке», правда, пока сняты не полностью. Предприятие пока не сможет ввозить в РФ сыры и сухое молоко.

Россельхознадзор на прошлой неделе закончил инспекцию белорусских предприятий. Она была организована по поручению Путина после переговоров двух президентов в Санкт-Петербурге. Как заявляли на прошлой неделе белорусские чиновники, серьезных нарушений в технологии, которые бы могли повлечь за собой выпуск небезопасной продукции, российские специалисты не обнаружили.

 
 
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Так прокомментировал в эфире белорусского телевидения итоги переговоров между министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем и замминистра...

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