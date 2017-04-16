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Беларусь рассчитывает к концу месяца снять все вопросы по поставкам продовольствия в Россию
17.04.2017 10:24 — Разное | Ежедневник
фото: sputnik.by
Так прокомментировал в эфире белорусского телевидения итоги переговоров между министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем и замминистра сельского хозяйства Евгением Непоклоновым вице-премьер Владимир Семашко.
Переговоры состоялись 14 апреля, а уже на следующий день Россельхознадзор снял временные ограничения на поставки с двух предприятий: «Велес-Мит» и «Бабушкина крынка», пишет
«Это позволяет надеяться, что к концу месяца все вопросы будут сняты. Самое главное будет отработан алгоритм принятия таких решений», – сказал Семашко.
Россельхознадзор на прошлой неделе закончил инспекцию белорусских предприятий. Она была организована по поручению Путина после переговоров двух президентов в Санкт-Петербурге. Как заявляли на прошлой неделе белорусские чиновники, серьезных нарушений в технологии, которые бы могли повлечь за собой выпуск небезопасной продукции, российские специалисты не обнаружили.
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Так прокомментировал в эфире белорусского телевидения итоги переговоров между министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем и замминистра...
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