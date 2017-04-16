Sputnik узнал пять интересных фактов из жизни красавицы.

Факт 1

Екатерину с детства тянуло в медицину — "лечила" кукол, тренировалась делать уколы на кабачках. Пять лет назад, после окончания Гомельского медицинского колледжа и курсов переподготовки, по распределению попала в Центральную речицкую больницу. Работает здесь до сих пор операционной медсестрой. Труд в оперблоке нелегкий, но девушка на судьбу не жалуется.

"Сложностей, конечно, хватает, иногда и перекусить некогда. Доводилось ассистировать на операциях разной сложности, некоторые длились по 5-6 часов. Но мне нравится моя работа и люди, которые окружают", — признается медсестра.

Работу Екатерина совмещает с учебой — получает второе образование по специальности "Психология" в Гомельском университете имени Ф. Скорины.



© Фото: из личного архива Екатерины Дубровской Екатерина Дубровская работает операционной медсестрой в Центральной речицкой больнице

Факт 2

Конкурсы красоты вошли в жизнь Екатерины еще в школьные годы, когда она стала победительницей "Осеннего очарования". Затем ждали более весомые победы и титулы: "Мисс фитнес", "Леди Голливуд". В нынешнем году яркой девушке досталось звание "Мисс Речица".



© Фото: из личного архива Екатерины Дубровской Титул "Мисс Речица – 2017" у Екатерины Дубровской

Отправить заявку в оргкомитет конкурса "Краса Вселенной" Екатерина решила сама. Вживую конкурсанток жюри не видело, их данные оценивались по видеовизиткам. Победу на этом этапе родственники Кати назвали событием года.

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Гомель" title="Конкурс Мистер Гомель" class=""> © Sputnik / Мария Амелина Немного "ню": конкурс "Мистер Гомель" в бабочках и шкурах 17

"Больше всех обрадовалась мама. Не могу передать словами, что творилось у нее в душе. Столько эмоций! Я тоже долго не могла прийти в себя, когда организаторы конкурса сообщили: "Вы в финале", — девушка до сих пор волнуется, вспоминая этот момент.

Факт 3

Несмотря на плотный график работы, Екатерина не ленится делать по утрам зарядку, находит время для занятий фитнесом. При росте 165 см она весит 49 кг. Ведет здоровый образ жизни и всячески его продвигает среди друзей и знакомых. Если выбирать между клубной вечеринкой или велопокатушками, предпочтет последний вариант.

"Раньше очень нравилось вышивать крестиком, вязать крючком, одно время сильно увлекалась техникой канзаши. Сейчас на рукоделие совсем мало времени", — улыбается талантливая девушка.



© Sputnik/ Екатерина Дубровская ведет Инстаграм

Факт 4

Финал конкурса "Краса Вселенной" пройдет в России в сентябре. К участию допускаются только незамужние дамы. Если в жизни Екатерины за это время что-то изменится — например, поступит предложение руки и сердца, девушка сто раз подумает.



© Фото: Юрий Галицкий Екатерина Дубровская намерена добиться успехов как модель

Удивительно, но одна из красивейших барышень Беларуси не хочет замуж. Сейчас Екатерина, по ее собственным словам, сконцентрирована на карьере. Кроме того, намеревается продолжать добиваться успехов в модельном бизнесе.

Факт 5

У Екатерины очень длинные волосы (85 сантиметров!), и на эту ее особенность часто обращают внимание как поклонники, так и случайные прохожие.



© Sputnik / Мария Амелина Раз в месяц Екатерина Дубровская делает маски для волос на основе горчицы и оливкового масла

"Я их не окрашиваю, стараюсь меньше подвергать термическому воздействию. Раз в месяц делаю домашние маски на основе горчицы и оливкового масла. Они улучшают кровообращение кожи головы. Спящие луковички пробуждаются, волосы растут быстрее", — поделилась простым рецептом финалистка "Красы".

"Краса Вселенной — 2017" — это новый конкурс красоты мирового масштаба российского производства. Организаторы ставят амбициозную цель — сделать из конкурса самый социально-значимый проект в мире, направленный на развитие личности, становление семейных ценностей и здорового образа жизни.