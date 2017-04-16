﻿ В Индии успешно прооперировали ребенка с восемью конечностями. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Индии успешно прооперировали ребенка с восемью конечностями

17.04.2017 10:32 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Индийские хирурги прооперировали ребенка из Ирака, который родился с восемью конечностями. Об этом сообщает издание The Hindu.


Фото: Virendra Singh Gosain / Hindustan Times

У Карама крайне редкое состояние — полимелия, у ребенка было по две ручки и ножки. Это произошло из-за того, что Карам в ходе внутриутробного развития буквально поглотил неразвитого близнеца.

Операцию провели в больнице Джейпи в Индии, мальчика туда доставили в возрасте всего двух недель. Медикам пришлось сперва удалить две конечности, которые торчали из его живота. После они провели операцию на сердце, а затем избавились от двух других лишних конечностей.


Фото: Virendra Singh Gosain / Hindustan Times

Так как левая нога была недостаточно развита, на нее пересадили мышцы удаленной конечности. Медики назвали состояние Карама уникальным, а проведенные вмешательства — первыми в мире.

Сейчас мальчику 7 месяцев и он возвращается домой. У него две ручки и две ножки, как у большинства здоровых детей. Правда, в будущем ему понадобятся и другие хирургические вмешательства.

Читайте также:

Редкая болезнь превращает 10-летнюю девочку в «дерево»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медики назвали состояние Карама уникальным, а проведенные вмешательства - первыми в мире.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Управляющего футбольного клуба "Сквич" и его сына обвинили в хищениях и злоупотреблении властью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика