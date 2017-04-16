Индийские хирурги прооперировали ребенка из Ирака, который родился с восемью конечностями. Об этом сообщает издание The Hindu .



Фото: Virendra Singh Gosain / Hindustan Times

У Карама крайне редкое состояние — полимелия, у ребенка было по две ручки и ножки. Это произошло из-за того, что Карам в ходе внутриутробного развития буквально поглотил неразвитого близнеца.

Операцию провели в больнице Джейпи в Индии, мальчика туда доставили в возрасте всего двух недель. Медикам пришлось сперва удалить две конечности, которые торчали из его живота. После они провели операцию на сердце, а затем избавились от двух других лишних конечностей.



Фото: Virendra Singh Gosain / Hindustan Times

Так как левая нога была недостаточно развита, на нее пересадили мышцы удаленной конечности. Медики назвали состояние Карама уникальным, а проведенные вмешательства — первыми в мире.

Сейчас мальчику 7 месяцев и он возвращается домой. У него две ручки и две ножки, как у большинства здоровых детей. Правда, в будущем ему понадобятся и другие хирургические вмешательства.