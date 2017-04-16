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Пасха в Логойске: 300 домов без холодной воды и погибший на пожаре
17.04.2017 10:48 — Разное | Sputnik Беларусь
О чрезвычайных происшествиях на радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель Минского областного управления МЧС Кристина Борейко.
16 апреля в 11.34 логойским спасателям поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Хорошая. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, из-под крыши дома шел дым. В комнате на кровати был обнаружен погибший хозяин 1963 года рождения", — рассказала Борейко.
По словам представителя МЧС, в результате пожара выгорели изнутри комната и закопчены стены в доме. Причина возгорания на данный момент устанавливается, основная версия — неосторожность при курении.
Также официальный представитель МЧС рассказала о порыве трубопровода холодного водоснабжения по переулку Победы в самом городе Логойске. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 22.30 в воскресенье.
"Без холодного водоснабжения оставались 45 многоквартирных жилых домов, 250 частных жилых домов больница, дом-интернат для престарелых и инвалидов, три школы и четыре детских сада", — уточнила Борейко.
Представитель МЧС сообщила, что на время отсутствия холодной воды к домам и учреждениям был организован ее подвоз. К 5-ти часам утра понедельника водоснабжение было полностью восстановлено.
Комментарий официального представителя Минского областного управления МЧС Кристины Борейко о чрезвычайных происшествиях слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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В минском областном управлении МЧС рассказали подробности происшествий в пасхальное воскресенье: из-за порыва трубопровода более 300 домов и учреждений в Логойске...
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