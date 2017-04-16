Прокуратура Минска направила в суд Фрунзенского района материалы уголовного дела в отношении управляющего ООО «Футбольный клуб «Сквич», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, повторно, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 17 и ч. 3 ст. 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее тяжкие последствия), ч. 3 ст. 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса, а также его сына. Последний обвиняется по ч. 2 ст. 17 и ч. 3 ст. 424 УК.

Управляющий ООО «Футбольный клуб «Сквич» Виктор Павлов. Фото: БЕЛТА

Как сообщила БелаПАН старший помощник прокурора Минска Наталья Косач, изучение уголовного дела показало, что предварительное расследование проведено всесторонне, полно и объективно. Действия обвиняемых квалифицированы верно. Оснований для отмены или изменения меры пресечения в виде заключения под стражу не установлено.

Предварительное следствие по уголовному делу производило УСК по Минску.

Санкция ч. 4 ст. 210 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а ч. 3 ст. 424 УК — в виде лишения свободы от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

По информации следствия, управляющий был задержан в начале прошлого года по делу о неправомерном использовании средств дольщиков жилого дома в одном из столичных микрорайонов. Дело было возбуждено управлением ДФР Комитета государственного контроля по Минской области и Минску по результатам проведенной проверки. В ходе нее были выявлены нарушения, допущенные должностными лицами ООО «Футбольный клуб «Сквич» при строительстве жилых домов и других объектов недвижимости в столице.

Установлено, что управляющий ООО на протяжении четырех лет использовал деньги дольщиков на хозяйственные нужды, не связанные с возведением многоквартирного жилого дома, заказчиком которого выступало общество.

Следователи выяснили, что нецелевое расходование денежных средств дольщиков должностным лицом существенно затянуло сроки строительства объекта. По решению государственных органов, в целях защиты прав граждан — участников долевого строительства к работам на объекте были привлечены новые подрядные организации. По данным на конец января 2016 года ООО «Футбольный клуб «Сквич» не погасил перед ними долг в 70 млрд неденоминированных рублей.

Кроме того, несмотря на неудовлетворительные результаты финансово-хозяйственной деятельности общества, управляющему выплачивались вознаграждения, сумма которых составила свыше 1 млрд неденоминированных рублей. Помимо денег подозреваемому в качестве вознаграждения были переданы три жилых помещения в построенном многоквартирном доме.

— Футбольный клуб «Сквич» был учрежден семьей бизнесмена Виктора Павлова в начале «нулевых». «Ехали по трассе с приличной скоростью, а дерзкий «Москвич» так и норовил обогнать наш «Форд». Правда, буквы «м» и «о» у оппонента отсутствовали, и остался лишь «Сквич». А мы как раз не знали, как на то время назвать фирму. Вот и решили — пусть будет «Сквич, — рассказывал его сын Павел.

Впрочем, наивысшим результатом футбольной команды являлось 11-е место в высшей лиге чемпионата Беларуси в 2005 году. Одновременно с этим компания получила несколько участков под застройку многоквартирных жилых домов в Минске.

В 2010 году ФК «Сквич» анонсировал свой самый грандиозный проект. В торжественной церемонии закладки капсулы участвовал тогдашний председатель Белорусской федерации футбола Геннадий Невыглас. В микрорайоне Каменная Горка на территории площадью в 24 гектара планировалось возвести многофункциональный центр. Компания собиралась специально к ЧМ-2014 по хоккею сдать трехзвездочную гостиницу на 300 номеров и бизнес-центр. На втором этапе значилось строительство стадиона с трибунами на 6 тыс. зрителей, соответствующего требованиям УЕФА, гипермаркета, выставочного комплекса, медцентра. Общий объем инвестиций в весь комплекс оценивался в 230 млн евро. Но таких ресурсов не нашлось.