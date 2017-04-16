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Лукашенко поздравил Эрдогана с успешным проведением референдума

17.04.2017 10:51 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко поздравил Эрдогана с успешным проведением референдума

фото: belta.by

Александр Лукашенко поздравил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с успешным проведением всенародного референдума по внесению изменений в Конституцию страны.

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Высказавшись за конституционную реформу, турецкий народ поддержал усилия действующей власти, направленные на достижение экономического роста, политической стабильности и мира в государстве. Убежден, что принятое на референдуме решение будет способствовать дальнейшему укреплению суверенитета и независимости Турции", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко рассчитывает, что совместными усилиями Беларусь и Турция будут и далее последовательно укреплять двустороннее партнерство в интересах своих народов.

 
 
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Александр Лукашенко поздравил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с успешным проведением всенародного референдума по внесению изменений в Конституцию...

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