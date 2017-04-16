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Северная Корея показала на параде супервинтовку
Армия Северной Кореи на параде в честь 105-й годовщины со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена показала новейшую штурмовую винтовку, совмещенную с гранатометом. К сожалению, качество видео с парада не дало возможности идентифицировать оружие.
Позже китайские и южнокорейские сайты
Безусловно, это оружие нового поколения, по концепции похожее на перспективный американский стрелково-гранатометный комплекс OICW.
Комплекс совмещает винтовку и автоматический гранатомет, оборудован модулем управления огнем, состоящим из телевизионного прицела с 6-кратным увеличением, лазерного дальномера и баллистического микропроцессорного вычислителя.
Северокорейская супервинтовка сделана, по-видимому, на базе клона автомата Калашникова, имеются ночной прицел, баллистический вычислитель. Калибр гранатомета, к сожалению, не известен.
Кстати, аналогичная система разработана в Южной Корее под названием Daewoo K11. При этом местные конструкторы отказались от модульной системы и сделали ручную перезарядку гранатомета.
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Северокорейская винтовка совмещена с гранатометом, имеются ночной прицел и баллистический вычислитель.
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