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Северная Корея показала на параде супервинтовку

17.04.2017 11:01 — Разное | Tut.by  
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Армия Северной Кореи на параде в честь 105-й годовщины со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена показала новейшую штурмовую винтовку, совмещенную с гранатометом. К сожалению, качество видео с парада не дало возможности идентифицировать оружие.


Изображение: youtube.com

Позже китайские и южнокорейские сайты опубликовали качественное изображение северокорейской новинки.


Фото: ilbe.com

Фото: ilbe.com

Безусловно, это оружие нового поколения, по концепции похожее на перспективный американский стрелково-гранатометный комплекс OICW.


OICW. Фото: ohrana.ru

Комплекс совмещает винтовку и автоматический гранатомет, оборудован модулем управления огнем, состоящим из телевизионного прицела с 6-кратным увеличением, лазерного дальномера и баллистического микропроцессорного вычислителя.


Фото: 333land.com

Северокорейская супервинтовка сделана, по-видимому, на базе клона автомата Калашникова, имеются ночной прицел, баллистический вычислитель. Калибр гранатомета, к сожалению, не известен.


Daewoo K11. Фото: worlddefencenews.blogspot.com

Кстати, аналогичная система разработана в Южной Корее под названием Daewoo K11. При этом местные конструкторы отказались от модульной системы и сделали ручную перезарядку гранатомета.

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Ссылка на источник 35
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Северокорейская винтовка совмещена с гранатометом, имеются ночной прицел и баллистический вычислитель.

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