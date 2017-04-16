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В Минске двое пьяных сотрудников автомойки взяли машину директора, попали в ДТП и скрылись

17.04.2017 10:52 — Разное | Tut.by  
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В Минске двое сотрудников автомойки взяли автомобиль директора и попали на нем в ДТП. С места происшествия молодые люди уехали. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Центрального района Анастасия Редько.


Фото: ГАИ Центрального района

Инцидент произошел 16 апреля, около 18.10. В милицию поступило сообщение, что во дворе дома № 39 по проспекту Независимости неизвестный водитель совершил ДТП и с места скрылся.

Когда инспекторы прибыли на место вызова, к ним подошла женщина и рассказала, что видела, как из автомойки, расположенной в этом же дворе, выехал синий Ford Fusion. Водитель автомобиля вел себя неадекватно, то увеличивал скорость, то резко тормозил, пока не врезался в припаркованную Mitsubishi. После происшествия, как сообщила женщина, автомобиль вернулся на автомойку.

На автомойке инспекторы обнаружили Ford с характерными повреждениями. Также там находились два 23-летних сотрудника. По внешним признакам они оба были пьяны. В ходе разбирательства сотрудники ГАИ выяснили, кто был за рулем автомобиля, который, к слову, принадлежит директору автомойки. Медицинское освидетельствование молодого человека показало 1,22 промилле алкоголя.

В отношении нарушителя инспекторы составили пять административных протоколов.

Если вы видите, что пьяный садится за руль и планирует ехать, позвоните в дежурную часть ГАИ (в Минске — 222−17−17) или 102. Возможно, вы спасете чью-то жизнь.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении нарушителя инспекторы составили пять административных протоколов.

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