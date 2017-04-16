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Samsung Galaxy S8 распилили болгаркой, чтобы проверить батарею
Видеоблогеры из «What's Inside» и JerryRigEverything
Galaxy S8 хотели разделить напополам, но эксперимент закончился на повреждении аккумулятора, от чего тот опасно вздулся и начал дымить, но не взорвался.
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В какой-то момент аккумулятор начал опасно дымить.
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