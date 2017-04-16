Видеоблогеры из «What's Inside» и JerryRigEverything решили проверить, взрывается ли Galaxy S8 так же, как Galaxy Note 7. Для этого они сначала разобрали смартфон, проверили на прочность стеклянные панели Gorilla Glass 5, а потом решили распилить его болгаркой.

Galaxy S8 хотели разделить напополам, но эксперимент закончился на повреждении аккумулятора, от чего тот опасно вздулся и начал дымить, но не взорвался.

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