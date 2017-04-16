Договоренности с Россией гарантируют обеспечение поставок в Беларусь нефти в объеме 24 млн т ежегодно до 2024 года включительно.

Об этом заявил белорусский вице-премьер Владимир Семашко в передаче "Главный эфир" телеканала "Беларусь 1", говоря об итогах нефтегазовых переговоров 13 апреля в Москве. «Подписав документы по нефти, мы решили проблему до 2024 года включительно», - сказал он.

По его словам, Россия увеличит поставки нефти в Беларусь с 18 апреля. Во втором квартале на белорусские НПЗ прибудет 5 млн тонн, а с июля по декабрь российская «Транснефть» увеличит объем транспортировки нефти в страну до 7 млн тонн в месяц. Таким образом, до конца года Россия поставит в Беларусь 24 млн тонн нефти.

Все 24 млн тонн нефти будут поставляться нефтепроводным транспортом, тогда как ранее предусматривалось, что 1 млн тонн поставлялся железнодорожным. Но железнодорожные тарифы по отношению к трубопроводным дают издержки 60-70 долларов на каждой тонне, отметил вице-премьер, что было невыгодно белорусскими НПЗ. Только полные поставки нефти по трубопроводам в 2017 году даст Беларуси дополнительно 93 млн долларов, подчеркнул Семашко.

Также с Беларуси сняли обязательство поставлять в Россию 1 млн тонн нефтепродуктов в год, в основном высокооктанового бензина. «Для нас это были издержки, если взять по факту прошлого года - более 100 млн долларов, поэтому это очевидный выигрыш для наших НПЗ и бюджета», - добавил вице-премьер.

Напомним, что отношения Беларуси и России на почве нерешенных газовых проблем значительно испортились . Россия резко сократила поставки нефти в Беларусь в третьем квартале 2016 года: в целом снижение составило 2,3 млн тонн нефти за квартал (с 5,8 млн тонн до 3,5 млн). Из-за этого белорусские НПЗ снизили выпуск нефтепродуктов, что ударило по нефтезависимой экономике Беларуси. За это Минск даже пригрозил обратиться в суд .