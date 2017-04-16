﻿ Под Молодечно Audi опрокинулась в канаву с водой: водитель вызвал пассажирке скорую и ушел. 21.by
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Под Молодечно Audi опрокинулась в канаву с водой: водитель вызвал пассажирке скорую и ушел

17.04.2017 11:15 — Разное | Tut.by  
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В Молодечненском районе водитель оставил после ДТП пострадавшую пассажирку и скрылся с места аварии. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ Минской области.

Авария произошла 15 апреля, около 03.15, на 3-м километре трассы Молодечно — Илья. 24-летний водитель Audi 100 на закруглении дороги не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся в канаву с водой.

В результате ДТП серьезные травмы получила 32-летняя пассажирка. Однако водитель вызвал скорую помощь, а сам ушел домой. Позже сотрудники ГАИ нашли его по месту жительства в состоянии опьянения.

Пострадавшую женщину госпитализировали в реанимационное отделение больницы. В ГАИ отметили, что она не была пристегнута ремнями безопасности.

 
 
Ссылка на источник 24
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Женщина получил тяжелые травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы.

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