В Молодечненском районе водитель оставил после ДТП пострадавшую пассажирку и скрылся с места аварии. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ Минской области.

Авария произошла 15 апреля, около 03.15, на 3-м километре трассы Молодечно — Илья. 24-летний водитель Audi 100 на закруглении дороги не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся в канаву с водой.

В результате ДТП серьезные травмы получила 32-летняя пассажирка. Однако водитель вызвал скорую помощь, а сам ушел домой. Позже сотрудники ГАИ нашли его по месту жительства в состоянии опьянения.

Пострадавшую женщину госпитализировали в реанимационное отделение больницы. В ГАИ отметили, что она не была пристегнута ремнями безопасности.