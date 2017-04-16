Цена на российский газ для Беларуси в 2018 году составит вне зависимости от конъюнктуры цен на нефть и газ 129 долларов за 1 тыс. кубометров, а в 2019-м - 127 долларов.

Об этом сообщил белорусский вице-премьер Владимир Семашко в передаче "Главный эфир" телеканала "Беларусь 1" по итогам переговоров 13 апреля в Москве по поставкам в Беларусь российских нефти и газа.

По его словам, если бы все оставалось как до начала переговоров, то цена была бы под 150 долларов. Поэтому скидка существенная, заявил заместитель премьер-министра.

До 1 июля 2019 году стороны должны сформировать новые подходы на 2020-2023 годы, обозначив траекторию движения Беларуси и России к равным ценам на газ. К 1 января 2025 года в ЕАЭС должен быть сформирован единый рынок газа.

Также формула цены на газ для Беларуси будет привязана к цене на газ в Ямало-Ненецком автономном округе, тогда как ранее была еще и равнодоходная формула. «Осталась привязка к Ямало-Ненецкому автономному округу, и путем понижающих коэффициентов цена на газ будет снижаться», - сказал Семашко.

Напомним, что отношения Беларуси и России на почве нерешенных газовых проблем значительно испортились . Россия даже резко сократила поставки нефти в Беларусь в третьем квартале 2016 года. При этом в начале газового конфликта премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявил, что цена российского газа для нас должна составлять 80 долларов за тысячу кубометров.