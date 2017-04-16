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Пресс-конференция организаторов Фестиваля семей усыновителей
17.04.2017 11:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Второй Фестиваль семей усыновителей "Родные люди" пройдет 1-3 июля в Новогрудском районе.
Организаторы фестиваля — БГПУ им. М. Танка, Свято-Елисеевский Лавришевский мужской монастырь, социально-педагогический центр Московского района Минска, Новогрудский районный исполнительный комитет.
Какие задачи призван решить Фестиваль семей усыновителей "Родные люди", какую роль в организации играют педагогический университет и Лавришевский мужской монастырь, почему усыновителям нужна поддержка, а также подробно о программе готовящегося мероприятия расскажут:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится во вторник, 18 апреля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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Во вторник, 18 апреля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча с журналистами организаторов Фестиваля семей усыновителей "Родные люди".
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