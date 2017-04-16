Второй Фестиваль семей усыновителей "Родные люди" пройдет 1-3 июля в Новогрудском районе.

Организаторы фестиваля — БГПУ им. М. Танка, Свято-Елисеевский Лавришевский мужской монастырь, социально-педагогический центр Московского района Минска, Новогрудский районный исполнительный комитет.

Какие задачи призван решить Фестиваль семей усыновителей "Родные люди", какую роль в организации играют педагогический университет и Лавришевский мужской монастырь, почему усыновителям нужна поддержка, а также подробно о программе готовящегося мероприятия расскажут:

председатель оргкомитета фестиваля, руководитель волонтерского центра помощи замещающей семье БГПУ им. М. Танка, доктор психологических наук, профессор Леонид ПЕРГАМЕНЩИК ;

; координатор фестиваля, психолог, специалист по семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, старший преподаватель кафедры психологии и педагогического мастерства РИВШ Ольга ГОЛОВНЕВА ;

; член оргкомитета, член братства Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря брат Дмитрий ШАМКО ;

; кандидат психологических наук, доцент БГУ, научный руководитель исследования адаптации в семьях белорусских усыновителей Юлия ЛАХВИЧ ;

; усыновительница, принявшая в семью троих детей, Нина КОНОН.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится во вторник, 18 апреля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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