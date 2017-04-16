Беларусь рассчитывает до конца апреля снять проблемные вопросы по поставкам продовольствия в Россию.

Об этом заявил белорусский вице-премьер Владимир Семашко в передаче "Главный эфир" телеканала "Беларусь 1" по итогам переговоров 13 и 14 апреля в Москве.

На переговорах уже были сняты ограничения с предприятий "Велес-Мит" и "Бабушкина крынка". Также стороны договорились о дальнейших действиях.

"Это позволяет надеяться, что к концу месяца все вопросы будут сняты. Самое главное будет отработан алгоритм, принятия таких решений", - отметил заместитель премьер-министра.

Напомним, что руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт предлагал возбудить уголовное дело против Минсельхозпрода Беларуси за уклонение от сотрудничества с Россельхознадзором по выявлению санкционных продуктов. А ранее в отношении его самого Александр Лукашенко предложил возбудить уголовное дело за то, что он якобы лоббирует интересы российских производителей.