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Беларусь надеется возобновить поставки продовольствия в Россию в апреле

17.04.2017 11:48 — Разное | БДГ  
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Беларусь рассчитывает до конца апреля снять проблемные вопросы по поставкам продовольствия в Россию.

Об этом заявил белорусский вице-премьер Владимир Семашко в передаче "Главный эфир" телеканала "Беларусь 1" по итогам переговоров 13 и 14 апреля в Москве.

На переговорах уже были сняты ограничения с предприятий "Велес-Мит" и "Бабушкина крынка". Также стороны договорились о дальнейших действиях.

 "Это позволяет надеяться, что к концу месяца все вопросы будут сняты. Самое главное будет отработан алгоритм, принятия таких решений", - отметил заместитель премьер-министра.

Напомним, что руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт предлагал возбудить уголовное дело против Минсельхозпрода Беларуси за уклонение от сотрудничества с Россельхознадзором по выявлению санкционных продуктов. А ранее в отношении его самого Александр Лукашенко предложил возбудить уголовное дело за то, что он якобы лоббирует интересы российских производителей.

Тем не менее, стороны договорились, что Россельхознадзор проведет инспекцию белорусских предприятий, к которым у него есть претензии. Несмотря на это, в российском ведомстве заявили, что не смогли проверить ряд предприятий, подозреваемых в реэкспорте говядины из Украины.

 
 
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Беларусь рассчитывает до конца апреля снять проблемные вопросы по поставкам продовольствия в Россию.

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