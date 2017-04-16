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Беларусь надеется возобновить поставки продовольствия в Россию в апреле
Беларусь рассчитывает до конца апреля снять проблемные вопросы по поставкам продовольствия в Россию.
Об этом заявил белорусский вице-премьер Владимир Семашко в передаче "Главный эфир" телеканала "Беларусь 1" по итогам переговоров 13 и 14 апреля в Москве.
На переговорах уже были сняты ограничения с предприятий "Велес-Мит" и "Бабушкина крынка". Также стороны договорились о дальнейших действиях.
"Это позволяет надеяться, что к концу месяца все вопросы будут сняты. Самое главное будет отработан алгоритм, принятия таких решений", - отметил заместитель премьер-министра.
Напомним, что руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт
Тем не менее, стороны договорились, что Россельхознадзор
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Беларусь рассчитывает до конца апреля снять проблемные вопросы по поставкам продовольствия в Россию.
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