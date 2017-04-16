Ролик на песню "Тает лед" стал вирусным и собрал только на YouTube порядка 50 миллионов просмотров. Многие известные персоны и организации сделали свои пародии на ролик — в том числе телеведущий Иван Ургант и военный факультет БГУ .

Приобщился к тренду и блогер Влад Бумага, известный по своему YouTube-каналу А4, на который подписаны почти полтора миллиона человек. Свою версию "Тает лед" 20-летний блогер посвятил службе в армии. За несколько дней видео собрало более двух миллионов просмотров.

Обсуждают в социальных сетях и свою версию "Тает лед", представленную в минувшую субботу речицкими спасателями. Молодые люди спели о своей работе и спасении людей из чрезвычайных ситуаций. Ролик МЧС за два дня посмотрели порядка 40 тысяч раз.

Группа "Грибы" образовалась в Киеве в 2016 году. В "портфолио" коллектива несколько популярных среди молодежи композиций, однако благодаря "Тает лед" они стали по-настоящему известны на всем постсоветском пространстве.