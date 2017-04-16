22 июля на аэродроме «Боровая» пройдет 10-тый фестиваль «Рок за Бобров» . Организаторы начали готовить фестиваль практически сразу после того, как прошел демонтаж сцены «Рок за Бобров». К новому концерту организаторы учли пожелания посетителей прошлых фестивалей и уже договорились с подрядчиками об улучшении условий: будут открыты дополнительные фудкорты, расширены зоны активностей и в несколько раз увеличится количество биотуалетов.

Однако главным героем этого фестиваля остается, конечно, музыка. Сегодня «Рок за Бобров» объявил окончательный состав участников фестиваля.





NaviBand — самый громкий успех года, представители Беларуси на «Евровидении-2017» в Киеве. По оценкам музыкальных критиков и поклонников, эта группа уверенно претендует на право называться самым романтичным белорусским дуэтом, а их котировки на выход в финал Евровидения достаточно велики. К примеру, недавнее исполнение ими знаменитого хита Джамалы «1944» стало откровением для Украины и немало жителей этой страны готовы отдать Беларуси 12 баллов. «Каждая из песен является действительно событием, когда-либо прожитым нами. Поэтому мы чувствуем, как играем, а играем, как чувствуем. Все искренне, а значит, по-настоящему», — рассказывают музыканты о себе.





«Сплин» — одна из самых популярных рок-групп России. Ровно двадцать лет назад Саша Васильев спел песню про жевательную резинку без сахара и в одночасье стал звездой. В отличие от многих артистов второй половины 90-х, группа «Сплин» не стала однодневкой. Это подтверждают 14 студийных альбомов и тысячи аншлаговых концертов — группа до сих пор способна собирать стадионы и большие фестивали. В Минск музыканты привезут свои новые и лучшие песни, а значит можно получить отличный заряд рока и поностальгировать под главные хиты группы.





«Дай Дарогу» — брестские хулиганы из рабочих районов. Панк, перемешанный с сумасшедшей энергией и сочетающийся с легко запоминающимися мелодиями. Играя уже более 19 лет, «ДайДарожники» завоевали статус одних из лидеров альтернативного движения в Беларуси и симпатии многочисленной аудитории.





«Anacondaz» — российская хип-хоп группа, стремительно набирающая лайки и просмотры в соцсетях. Альтернативный взгляд на мир и на музыку не позволяет ребятам быть на TV или радио, но это не мешает им ездить с аншлаговыми концертами по клубам и фестивалям.

В марте были объявлены первые хедлайнеры «Рока за Бобров». Помимо культовых «Чайфа» и «Касты», особое внимание обращает выступление проекта Brutto&Lyapis с программой «Double Hot». Белорусский музыкант Сергей Михалок исполнит лучшие хиты «Брутто» и «Ляписов», при этом для «Рока за Бобров» музыкантами будет разработана особенная музыкальная программа.

— Рок за Бобров" задал сам себе мощную планку последними фестивалями. Мы полны амбиций превысить прошлогодний успех. За первый месяц уже продано около трех тысяч билетов на «Рок за Бобров» — это отличный показатель, свидетельствующий о значительном внимании и адекватной ценовой политике. Кроме того, есть много желающих приехать на «Рок за Бобров» из разных регионов страны и даже из-за рубежа. Уже проделана работа по дальнейшему совершенствованию организации ивента, она будет превышать многие летние опей-эйры в Европе, — прокомментировал первые результаты продаж со-организатор фестиваля «Рок за Бобров», директор компании «Джетивент» Александр Косач.

Как и было анонсировано ранее, до начала лета ожидается повышение цен, о котором будет объявлено дополнительно.

Билеты можно будет приобрести на сайте AFISHA.TUT.BY.

Где: Аэродром Боровая Когда: 22 июля Цена билета: от 25,00 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ

Каким был фестиваль в 2016 году можно посмотреть в фотоотчете .

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт группы «Звери» .

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

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