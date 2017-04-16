В обновленном 17 апреля рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 23-летняя белоруска Александра Саснович, на минувшей неделе добравшаяся до полуфинала турнира в швейцарском Биле, вошла в первую сотню, поднявшись на 96-е место. Ее наивысшей позицией в карьере является 92-я строка в октябре 2014 года.



Александра Саснович. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

28-летняя белоруска Ольга Говорцова, выигравшая накануне турнир в США, взлетела в рейтинге сразу на 43 строки. А 18-летняя Вера Лапко, добравшаяся до полуфинала турнира в Стамбуле , поднялась на 23 позиции.

27-летняя Виктория Азаренко, в декабре родившая сына и не выступавшая с мая 2016 года, располагается нынче на 319-м месте.

В десятке сильнейших без изменений:

1 (1). Ангелик Кербер (Германия) — 7335 очков

2 (2). Серена Уильямс (США) — 7010

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6020

4 (4). Доминика Цыбулкова (Словакия) — 5065

5 (5). Симона Халеп (Румыния) — 5022

6 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4790

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4330

8 (8). Агнешка Радваньска (Польша) — 4290

9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4025

10 (10). Мэдисон Киз (США) — 3857…

…96 (108). Александра Саснович (Беларусь) — 662…

…125 (129). Арина Соболенко (Беларусь) — 465…

…147 (190). Ольга Говорцова (Беларусь) — 392…

…241 (264). Вера Лапко (Беларусь) — 202…

…319 (316). Виктория Азаренко (Беларусь) — 131…

…449 (495). Светлана Пироженко (Беларусь) — 71…

…535 (527). Ирина Шиманович (Беларусь) — 52…

…556 (546). Илона Кремень (Беларусь) — 48.

В мужском рейтинге самая высокая позиция среди белорусов у 26-летнего Владимира Игнатика, занимающего 149-е место.

В десятке сильнейших произошла одна рокировка — японец Кеи Нисикори переместился с 7-й на 5-ю строку и поменялся местами с испанцем Рафаэлем Надалем.

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 11 600

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7905

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5605

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 5125

5 (7). Кеи Нисикори (Япония) — 4310

6 (6). Милош Раонич (Канада) — 4165

7 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 3735

8 (8). Марин Чилич (Хорватия) — 3385

9 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3385

10 (10). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 2905…

…149 (150). Владимир Игнатик (Беларусь) — 400…

…179 (170). Илья Ивашко (Беларусь) — 310…

…265 (265). Егор Герасимов (Беларусь) — 190…

…366 (363). Дмитрий Жирмонт (Беларусь) — 128…

…415 (411). Ярослав Шило (Беларусь) — 102…

…545 (546). Максим Дубаренко (Беларусь) — 59.