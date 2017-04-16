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Саснович вошла в первую сотню рейтинга WTA, Говорцова поднялась на 43 строки
В обновленном 17 апреля
28-летняя белоруска Ольга Говорцова,
27-летняя Виктория Азаренко, в декабре родившая сына и не выступавшая с мая 2016 года, располагается нынче на 319-м месте.
В десятке сильнейших без изменений:
1 (1). Ангелик Кербер (Германия) — 7335 очков
2 (2). Серена Уильямс (США) — 7010
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6020
4 (4). Доминика Цыбулкова (Словакия) — 5065
5 (5). Симона Халеп (Румыния) — 5022
6 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4790
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4330
8 (8). Агнешка Радваньска (Польша) — 4290
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4025
10 (10). Мэдисон Киз (США) — 3857…
…96 (108). Александра Саснович (Беларусь) — 662…
…125 (129). Арина Соболенко (Беларусь) — 465…
…147 (190). Ольга Говорцова (Беларусь) — 392…
…241 (264). Вера Лапко (Беларусь) — 202…
…319 (316). Виктория Азаренко (Беларусь) — 131…
…449 (495). Светлана Пироженко (Беларусь) — 71…
…535 (527). Ирина Шиманович (Беларусь) — 52…
…556 (546). Илона Кремень (Беларусь) — 48.
В мужском рейтинге самая высокая позиция среди белорусов у 26-летнего Владимира Игнатика, занимающего 149-е место.
В десятке сильнейших произошла одна рокировка — японец Кеи Нисикори переместился с 7-й на 5-ю строку и поменялся местами с испанцем Рафаэлем Надалем.
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 11 600
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7905
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5605
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 5125
5 (7). Кеи Нисикори (Япония) — 4310
6 (6). Милош Раонич (Канада) — 4165
7 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 3735
8 (8). Марин Чилич (Хорватия) — 3385
9 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3385
10 (10). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 2905…
…149 (150). Владимир Игнатик (Беларусь) — 400…
…179 (170). Илья Ивашко (Беларусь) — 310…
…265 (265). Егор Герасимов (Беларусь) — 190…
…366 (363). Дмитрий Жирмонт (Беларусь) — 128…
…415 (411). Ярослав Шило (Беларусь) — 102…
…545 (546). Максим Дубаренко (Беларусь) — 59.
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В обновленном 17 апреля рейтинге Женской теннисной ассоциациии (WTA) 23-летняя белоруска Александра Саснович, на минувшей неделе добравшаяся до полуфинала турнира в...
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