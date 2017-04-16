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Вот так весна. На неделе – мокрый снег, местами до минус 11°С
17.04.2017 12:42 — Разное | Ежедневник
фото: tut.by
Предстоящая неделя будет холодной: средняя температура воздуха ожидается на 3-7 градусов ниже нормы, такой температурный режим характерен для середины марта.
Об этом
Большую часть недели погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе.
18 апреля, во вторник, преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью -1…-7°С, по северо-востоку -8…-10°С; днем +3…+8°С, в южных районах до +10°С.
19 апреля, в среду, преимущественно без осадков. Температура ночью 0…-7°С, по северо-востоку до -9°С; днем +3…+8°С.
21 апреля, в пятницу, ночью без осадков, а утром к северо-западным районам страны подойдет атмосферный фронт, где и ожидаются кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром слабый туман. Температура ночью -1…-8°С, по востоку при прояснениях до -10°С; днем +4…+10°С, по югу до +12°С.
В субботу, 22 апреля, на большей части территории Беларуси кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром слабый туман. Температура ночью 0…+6°С, днем +4…+11°С.
23 апреля, в воскресенье, на большей части территории страны кратковременные осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Ночью и утром слабый туман. Температура ночью -2..+4°С, днём +4…+11°С.
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Предстоящая неделя будет холодной: средняя температура воздуха ожидается на 3-7 градусов ниже нормы, такой температурный режим характерен для середины марта.
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