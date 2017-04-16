«Зарплату меньше 500 рублей уже никто и не предлагает нашим выпускникам», — рассказывает начальник пресс-службы БГУИР Алла Боярко. А молодым специалистам с дипломом БГУКИ наниматели готовы платить в среднем 400 рублей. FINANCE.TUT.BY узнал, какими получками компании заманивают на работу выпускников вузов.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

От 1500 рублей в ИТ-компании

На биологическом факультете БГУ самая высокая из указанных в заявках зарплат — в компании, которая занимается оснащением лабораторий: 813 рублей 95 копеек.

— Но на этом же предприятии нашим выпускникам обещают и 450−500 рублей. Борисовский завод медицинских препаратов указал зарплату в 650 рублей, компания «Диалек» (занимается производством и реализацией лекарств. — Прим. ред.) — 500−550 рублей. А если это Академия наук, то зарплата, вы понимаете, около 250 рублей, — рассказывают на биологическом факультете БГУ.

При этом на факультете отмечают, что по сравнению с прошлым годом заявок стало больше. Но с учетом того, что в этом году выпуск увеличился почти в два раза, работу всем найти тяжелее. Около 30 человек пока что не принесли никаких заявок, но итоговое распределение здесь только в конце апреля.

На факультете социокультурных коммуникаций БГУ, напротив, заявки есть уже у всех выпускников. Среди озвученных зарплат — и 930 рублей, и 1000 рублей, но в большинстве суммы не указаны.

На факультете радиофизики и компьютерных технологий БГУ самая высокая указанная зарплата — 1500 рублей. Такие деньги обещает платить одна из компаний ПВТ.

— Но это заявка на конкретного человека, который уже отработал какое-то время в компании, куда распределяется, — уточняет Елена Григорчук, старший преподаватель кафедры физики. — Много зарплат на уровне 1000 рублей.

Выпускников историческом факультете БГУ хотят видеть в школах, архивах и музеях. Кто-то намерен пойти в структуру МВД.

— Зарплаты разные, но, как правило, не очень высокие. Например, в прошлом году молодой специалист в школе получал более 400 рублей, — рассказывают на историческом факультете.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«ГродноАзот» — от 400 рублей, «Борисовский завод медицинских препаратов» — 750 рублей

На факультете химической технологии и техники БГТУ организации предлагают выпускникам такие зарплаты: в машиностроительном комплексе — от 312 до 470 рублей, в химической промышленности — от 430 до 790 рублей, в промышленности строительных материалов — от 590 до 720 рублей. В фармацевтической отрасли молодые специалисты могут рассчитывать на 650−700 рублей, а в целлюлозно-бумажной отрасли — от 317 до 600 рублей. В научно-исследовательских подразделениях Академии наук готовы платить 300−450 рублей.

Выпускникам лесохозяйственного факультета БГТУ по специальности «лесное хозяйство» и «садовопарковое строительство» обещают получки в 700 рублей. Согласно заявкам, от 400 до 1000 рублей должны получать те, кто изучал туризм и природопользование.

На факультете технологии и техники лесной промышленности БГТУ для специалистов лесоинженерного дела хватает предложений от нанимателей с зарплатой от 400 до 600 рублей. Тем, кто постигал технологию деревообрабатывающих производств, на «Пинскдрев» обещают получку от 400 до 600 рублей.

На факультете технологии органических веществ БГТУ рассказывают, что компания «МАВ», которая выпускает лакокрасочные материалы, предлагает выпускникам 550 рублей, Борисовский завод пластмассовых изделий — 520 рублей, «ГродноАзот» — от 400 рублей, а Белшина — от 500 рублей. На «Речицадрев» молодым специалистам собираются платить от 550 рублей, РУП «Завод газетной бумаги» — 440 рублей, «Светлогорский ЦКК» — от 500 рублей. Есть заявки от «Белмедпрепараты» — 570 рублей, Несвижского завода медицинских препаратов — от 580 рублей, фармацевтического предприятия «ТрайплФарм» — 600 рублей, Борисовского завода медицинских препаратов — 750 рублей.

Компании, которые прислали заявки на инженерно-экономический факультет БГТУ, готовы платить от 500 до 1000 рублей.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На селе библиотекарю — 320 рублей, в концертном агентстве в Минске не меньше 600 рублей

В БГУКИ распределение назначено на конец апреля. Проблем с заявками в университете не ожидают и говорят, что их молодые специалисты очень востребованы.

— Исходя из тех предложений о работе, которые уже делаются выпускникам нашего университета, средняя зарплата по заявкам — 400 рублей в месяц. В реальности, конечно, наши студенты будут получать больше. Почти всегда в заявках указывают лишь оклад, без премий и прочих выплат. К тому же есть заявки из разных населенных пунктов: если на селе библиотекарю обещают 320 рублей, то в концертном агентстве в Минске меньше 600 рублей вряд ли предложат, — отмечают в БГУКИ.

В БГУИР распределение уже прошло. Вуз в этом году выпустит больше 4000 человек. Заявок — как минимум в два раза больше, чем выпускников.

— В силу сложившейся ситуации мы в более выгодной ситуации, чем другие вузы, — считает начальник пресс-службы БГУИР Алла Боярко. — Зарплаты на распределении — от 500 рублей до бесконечности. Меньше 500 рублей уже никто и не предлагает, потому что молодой специалист в этом смысле избалован. Практически уверена, что 1000 долларов — это средний уровень, который сейчас предлагают выпускникам нашего университета. Цифры выше — то, что не хотят озвучивать. У специалистов в сфере телекоммуникаций, радиотехнологий, связи тоже неплохой уровень зарплат. Очень востребованы наши выпускники, особенно мальчики, в силовых структурах. Хороший уровень зарплат предлагают на атомной станции, где ребята могут получить жилье. В этом году туда распределились больше 20 человек.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В заявках в Академию управления указаны зарплаты от 450 рублей.

— На специальности «государственное управление и экономика» есть две организации, которые обещают молодым специалистам по 450 и 480 рублей, но зато они обеспечивают жильем, — уточняет директор пресс-центра Александра Исаева. — Для тех, кто выпускается по специальности «управление информационными ресурсами», предложения зарплаты выше: есть и 700, и 750, и 900 рублей, плюс премия. В некоторых заявках специалистам гарантировано предоставляется жилье: комната в общежитии или, если это районный центр, частный дом. На специальности «государственное управление и право» есть заявки из силовых структур. Зарплаты — выше 700−800 рублей.

В гомельском ГТУ им. П.О.Сухого распределение состоится в конце апреля. Зарплаты в регионах меньше столичных:

— Молодым специалистам предлагают от 300 рублей до 450 рублей, но многие частные предприятия не указывают заработную плату, — отмечает Татьяна Янущенко, инспектор отдела кадров. — Но в этом году заявок недостаточно: пока что их нет у половины студентов.