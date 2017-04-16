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В Житковичском районе микроавтобус врезался в попутный ЗИЛ: пострадал водитель грузовика
ДТП с участием микроавтобуса и грузовика произошло 15 апреля, около 04.10, на трассе М10 граница РФ — Гомель — Кобрин, сообщили в ГАИ.
34-летний водитель Mercedes 212D совершил столкновение с автомобилем ЗИЛ, который двигался в попутном направлении.
В результате аварии пострадал 47-летний водитель грузовика. С травмами мужчину доставили в Житковичскую районную больницу.
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ДТП с участием микроавтобуса и грузовика произошло 15 апреля примерно в 4.10 утра на автодороге М-10 "граница РФ-Гомель-Кобрин", сообщили в ГАИ.
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