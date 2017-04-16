ДТП с участием микроавтобуса и грузовика произошло 15 апреля, около 04.10, на трассе М10 граница РФ — Гомель — Кобрин, сообщили в ГАИ.

34-летний водитель Mercedes 212D совершил столкновение с автомобилем ЗИЛ, который двигался в попутном направлении.

В результате аварии пострадал 47-летний водитель грузовика. С травмами мужчину доставили в Житковичскую районную больницу.