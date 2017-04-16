ДТП произошло 16 апреля, около 23.00, в деревне Бельчица на трассе Лепель — Полоцк — граница России, сообщает пресс-служба УВД облисполкома.

Местный житель, 41-летний рабочий одного из предприятий Новополоцка, шел по краю проезжей части по ходу движения транспорта, когда его сбил неустановленный автомобиль. Водитель с места происшествия скрылся.

Пешеход получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии доставлен в реанимационное отделение больницы. Мужчина был обозначен световозвращающими элементами.

Проводится проверка.

ГАИ просит всех, кому что-либо известно о личности водителя и его машине, сообщить по телефонам: 721−44−44 (МТС) либо 621−44−44 (Велком).