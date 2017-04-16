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ГАИ разыскивает водителя, который сбил мужчину в Полоцком районе и скрылся
ДТП произошло 16 апреля, около 23.00, в деревне Бельчица на трассе Лепель — Полоцк — граница России,
Местный житель, 41-летний рабочий одного из предприятий Новополоцка, шел по краю проезжей части по ходу движения транспорта, когда его сбил неустановленный автомобиль. Водитель с места происшествия скрылся.
Пешеход получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии доставлен в реанимационное отделение больницы. Мужчина был обозначен световозвращающими элементами.
Проводится проверка.
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41-летний рабочий одного из предприятий Новополоцка, шел по краю проезжей части по ходу движения транспорта, когда его сбил неустановленный автомобиль. Водитель с...
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