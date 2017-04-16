На территории городского автопарка в Несвиже МАЗ смертельно травмировал мужчину. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Инцидент произошел днем 15 апреля. 30-летний водитель на территории городского автопарка занимался ремонтом грузового автомобиля. По предварительным данным, он повернул ключ в замке зажигания и запустил двигатель МАЗа. А поскольку грузовой автомобиль стоял с включенной передачей, машина начала движение. Мужчина, стоявший в это время на подножке возле водительской двери, не удержался и попал под колеса автомобиля. От полученных травм он умер на месте.

— В рамках проверки проводятся опросы работников и должностных лиц предприятия, изучается документация, регламентирующая правила проведения ремонтных работ, технику безопасности и другие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, автотехническая, — рассказала Татьяна Белоног.