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По факту ДТП с участием автомобиля милиции и маршрутки в Витебске возбуждено уголовное дело

17.04.2017 12:39 — Разное | Tut.by  
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Уголовное дело по факту ДТП с участием служебного автомобиля милиции и маршрутного такси возбуждено в Витебске. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Напомним, 15 апреля, около 18.35, на пересечении улиц Воинов-Интернационалистов и Чкалова автомобиль УАЗ врезался в маршрутку Mercedes-Benz Sprinter, которая от столкновения перевернулась на бок. В результате аварии в учреждение здравоохранения были доставлены шесть пассажиров маршрутного такси, которым оказана медицинская помощь. В настоящее время две женщины, 1983 и 1946 годов рождения, еще находятся в областной больнице. Остальные направлены на амбулаторное лечение.


Фото: «Типичный Витебск», vk.com

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

 
Теги: Витебск
 
 
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