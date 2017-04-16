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По факту ДТП с участием автомобиля милиции и маршрутки в Витебске возбуждено уголовное дело
Уголовное дело по факту ДТП с участием служебного автомобиля милиции и маршрутного такси возбуждено в Витебске. Об этом
Напомним, 15 апреля, около 18.35, на пересечении улиц Воинов-Интернационалистов и Чкалова автомобиль
По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).
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В результате аварии пострадали шесть пассажиров маршрутки.
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