Перспективный американский тяжелый авианосец «Джеральд Форд» успешно прошел заводские ходовые испытания, начавшиеся 8 апреля текущего года. Как сообщает N+1 со ссылкой на Military.com , в общей сложности корабль провел в море семь дней и 15 апреля вернулся в порт Норфолка в Вирджинии.



«Джеральд Форд». Изображение: U.S. Navy / nplus1.ru

Любой корабль перед принятием на вооружение должен пройти несколько видов испытаний. Первыми испытаниями являются швартовные. В это время судно может быть еще не полностью достроено, но его уже спустили на воду и начали проводить основные проверки всех установленных на нем агрегатов и систем.

После швартовных испытаний корабль передают на ходовые испытания. В этом случае он выходит в море, где специалисты проверяют, как в реальных условиях работает его бортовое оборудование, соответствует ли корабль предусмотренным проектом характеристикам, включая скорость, остойчивость и ходкость.

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Подробности о том, как именно «Джеральд Форд» проходил ходовые испытания, не уточняются. Известно только, что все проведенные проверки военные признали успешными. «Джеральд Форд» стал первым за последние 42 года вышедшим в море американским авианосцем нового типа. Предыдущее такое событие состоялось 1 марта 1975 года, когда на ходовые испытания вышел авианосец «Нимиц».

«Джеральда Форда», головной корабль проекта, спустили на воду в ноябре 2013 года. Его готовность в настоящее время составляет 90 процентов. Водоизмещение авианосца составит около ста тысяч тонн при длине 337 метров и ширине 78 метров. Осадка американского корабля составит около 12 метров. «Джеральд Форд» сможет развивать скорость до 30 узлов. В состав экипажа корабля войдут 4660 моряков.

В настоящее время «Джеральд Форд», оснащенный электромагнитной катапультой для запуска самолетов, достраивается на плаву. Кроме того, с 2015 года ведется строительство второго авианосца типа — «Джона Кеннеди». В 2018 году планируется заложить третий авианесущий корабль — «Энтерпрайз». Как ожидается, в его конструкции будет использоваться металл уже списанного одноименного авианосца.