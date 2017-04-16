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Американский авианосец за 12 миллиардов долларов прошел ходовые испытания
Перспективный американский тяжелый авианосец «Джеральд Форд» успешно прошел заводские ходовые испытания,
Любой корабль перед принятием на вооружение должен пройти несколько видов испытаний. Первыми испытаниями являются швартовные. В это время судно может быть еще не полностью достроено, но его уже спустили на воду и начали проводить основные проверки всех установленных на нем агрегатов и систем.
После швартовных испытаний корабль передают на ходовые испытания. В этом случае он выходит в море, где специалисты проверяют, как в реальных условиях работает его бортовое оборудование, соответствует ли корабль предусмотренным проектом характеристикам, включая скорость, остойчивость и ходкость.
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Подробности о том, как именно «Джеральд Форд» проходил ходовые испытания, не уточняются. Известно только, что все проведенные проверки военные признали успешными. «Джеральд Форд» стал первым за последние 42 года вышедшим в море американским авианосцем нового типа. Предыдущее такое событие состоялось 1 марта 1975 года, когда на ходовые испытания вышел авианосец «Нимиц».
«Джеральда Форда», головной корабль проекта, спустили на воду в ноябре 2013 года. Его готовность в настоящее время составляет 90 процентов. Водоизмещение авианосца составит около ста тысяч тонн при длине 337 метров и ширине 78 метров. Осадка американского корабля составит около 12 метров. «Джеральд Форд» сможет развивать скорость до 30 узлов. В состав экипажа корабля войдут 4660 моряков.
В настоящее время «Джеральд Форд», оснащенный электромагнитной катапультой для запуска самолетов, достраивается на плаву. Кроме того, с 2015 года ведется строительство второго авианосца типа — «Джона Кеннеди». В 2018 году планируется заложить третий авианесущий корабль — «Энтерпрайз». Как ожидается, в его конструкции будет использоваться металл уже списанного одноименного авианосца.
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В общей сложности корабль провел в море семь дней и 15 апреля вернулся в порт Норфолка в Вирджинии.
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