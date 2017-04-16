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Эксперт: взаимоотношения со спецслужбами экс-СССР надо улучшить
17.04.2017 13:31 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 апр — Sputnik, Мария Шелудякова. После теракта в метро Санкт-Петербурга в России началось активное обсуждение усиления мер безопасности, и прежде всего речь идет об ужесточении миграционного законодательства, уверены эксперты.
© Sputnik Михаил Климентьев
По подозрению в причастности к этому взрыву уже были задержаны восемь человек, и все — уроженцы Центральной Азии. Глава Национального антитеррористического комитета и директор ФСБ Александр Бортников, комментируя инцидент, назвал необходимым ужесточение миграционного контроля и усиление оперативной работы.
В миграционном законодательстве есть прорехи
Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер назвал ужесточение миграционного законодательства в России необходимой мерой. Однако в разговоре со Sputnik эксперт подчеркнул, что это лишь один элемент в общей системе усиления безопасности.
"Естественно, в миграционном законодательстве есть большие прорехи. Недобросовестные люди используют их в ущерб безопасности Российской Федерации, — заявил Линдер. — Система взаимодействия России со спецслужбами центральноазиатских государств и других бывших республик СССР достаточно плотная, но всегда есть что улучшить".
Углубление сотрудничества со спецслужбами стран — поставщиков мигрантов — также необходимая часть работы в рамках ОДКБ, подчеркнул эксперт.
"Речь идет об усилении взаимодействия по самым разным направлениям. Необходима более детальная информация о людях, которые на время въезжают на территорию России в качестве трудовых мигрантов. Если будет установлен визовый режим со странами Центральной Азии, то, соответственно, будет более глубокая проверка этих людей еще до пересечения границы", — отметил он.
Как вербуют террористов
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Sputnik предположил, что выходцев из Центральной Азии легче завербовать, потому что в России не всегда созданы нормальные условия для жизни и работы.
"Это не значит, что все мигранты — потенциальные террористы. Террористом может стать любой человек, вне зависимости от национальности", — подчеркнул Евсеев.
Эксперт напомнил, что теракт в Санкт-Петербурге совершил не трудовой мигрант, а гражданин Российской Федерации. Под вербовку попасть может абсолютно любой человек.
РИА Новости
Первые кадры с места взрыва в метро Санкт-Петербурга
"Здесь ситуация какая: в России находятся порядка пяти миллионов трудовых мигрантов, и многие из них проживают в условиях, неприемлемых для жизни, некоторые из них не имеют постоянной работы. В этих условиях мигранты скорее попадут в сети вербовщиков. Но тогда возникает вопрос, почему трудовых мигрантов никто не контролирует", — отметил Евсеев.
© Sputnik / Мария Амелина
"Как правило, на территории России происходит только вербовка. Подготовка происходит в специальных лагерях. Такие лагеря по подготовке радикалов есть на территории Турции, Иордании, Афганистана и ряда других стран, — объяснил Евсеев. — Там их могут подготовить, в том числе и по заказу западных спецслужб, а потом их забрасывают на территорию России. Существуют каналы, по которым террористы могут въехать".
По мнению политолога, вхождение Кыргызстана в ЕАЭС и возможное подключение к интеграционному объединению Таджикистана существенно не влияет на безопасность.
"Если бы Кыргызстан не был бы членом ЕАЭС, граждане все равно могли бы въехать (в рамках СНГ действует безвизовый режим — Sputnik). Я думаю, надо больше думать не о визах, а как при помощи спецслужб вычислять потенциальных террористов до въезда. Запретить въезд можно, но надо ведь выяснить, кому именно — нельзя же всем запретить", — заключил Владимир Евсеев.
Белорусский аспект безопасности
После введения республикой безвизового въезда для иностранцев на пять суток вновь поднялся вопрос о повышении мер безопасности — дабы избежать риска попадания в страну преступников и даже потенциальных террористов.
© Sputnik/ Виктор Толочко
Как заявлял после данного решения президент Беларуси Александр Лукашенко, в Союзном государстве существует единая база лиц, которым по разным обстоятельствам запрещен въезд в Беларусь и в Россию. Таким гражданам в республику попасть также не удастся.
Между Беларусью и Россией продолжаются обсуждения создания общего миграционного пространства — это было бы не только более удобным для граждан третьих стран, но и помогло бы синхронизировать работу по обеспечению безопасности в государствах.
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Усиление миграционного контроля эксперты называют важным аспектом в борьбе против террора – необходимо наладить тесную связь со спецслужбами стран, откуда...
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