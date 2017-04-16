МИНСК, 17 апр — Sputnik, Мария Шелудякова. После теракта в метро Санкт-Петербурга в России началось активное обсуждение усиления мер безопасности, и прежде всего речь идет об ужесточении миграционного законодательства, уверены эксперты.



© Sputnik Михаил Климентьев Путин перечислил главные угрозы безопасности странам СНГ

По подозрению в причастности к этому взрыву уже были задержаны восемь человек, и все — уроженцы Центральной Азии. Глава Национального антитеррористического комитета и директор ФСБ Александр Бортников, комментируя инцидент, назвал необходимым ужесточение миграционного контроля и усиление оперативной работы.

В миграционном законодательстве есть прорехи

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер назвал ужесточение миграционного законодательства в России необходимой мерой. Однако в разговоре со Sputnik эксперт подчеркнул, что это лишь один элемент в общей системе усиления безопасности.

"Естественно, в миграционном законодательстве есть большие прорехи. Недобросовестные люди используют их в ущерб безопасности Российской Федерации, — заявил Линдер. — Система взаимодействия России со спецслужбами центральноазиатских государств и других бывших республик СССР достаточно плотная, но всегда есть что улучшить".

Углубление сотрудничества со спецслужбами стран — поставщиков мигрантов — также необходимая часть работы в рамках ОДКБ, подчеркнул эксперт.

"Речь идет об усилении взаимодействия по самым разным направлениям. Необходима более детальная информация о людях, которые на время въезжают на территорию России в качестве трудовых мигрантов. Если будет установлен визовый режим со странами Центральной Азии, то, соответственно, будет более глубокая проверка этих людей еще до пересечения границы", — отметил он.

Как вербуют террористов

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Sputnik предположил, что выходцев из Центральной Азии легче завербовать, потому что в России не всегда созданы нормальные условия для жизни и работы.

"Это не значит, что все мигранты — потенциальные террористы. Террористом может стать любой человек, вне зависимости от национальности", — подчеркнул Евсеев.

Эксперт напомнил, что теракт в Санкт-Петербурге совершил не трудовой мигрант, а гражданин Российской Федерации. Под вербовку попасть может абсолютно любой человек.

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"Здесь ситуация какая: в России находятся порядка пяти миллионов трудовых мигрантов, и многие из них проживают в условиях, неприемлемых для жизни, некоторые из них не имеют постоянной работы. В этих условиях мигранты скорее попадут в сети вербовщиков. Но тогда возникает вопрос, почему трудовых мигрантов никто не контролирует", — отметил Евсеев.



© Sputnik / Мария Амелина Видеомост "Миграционная политика на постсоветском пространстве"

"Как правило, на территории России происходит только вербовка. Подготовка происходит в специальных лагерях. Такие лагеря по подготовке радикалов есть на территории Турции, Иордании, Афганистана и ряда других стран, — объяснил Евсеев. — Там их могут подготовить, в том числе и по заказу западных спецслужб, а потом их забрасывают на территорию России. Существуют каналы, по которым террористы могут въехать".

По мнению политолога, вхождение Кыргызстана в ЕАЭС и возможное подключение к интеграционному объединению Таджикистана существенно не влияет на безопасность.

"Если бы Кыргызстан не был бы членом ЕАЭС, граждане все равно могли бы въехать (в рамках СНГ действует безвизовый режим — Sputnik). Я думаю, надо больше думать не о визах, а как при помощи спецслужб вычислять потенциальных террористов до въезда. Запретить въезд можно, но надо ведь выяснить, кому именно — нельзя же всем запретить", — заключил Владимир Евсеев.

Белорусский аспект безопасности

После введения республикой безвизового въезда для иностранцев на пять суток вновь поднялся вопрос о повышении мер безопасности — дабы избежать риска попадания в страну преступников и даже потенциальных террористов.



© Sputnik/ Виктор Толочко МИД: некоторым иностранцам не понадобится миграционная карта в Беларусь

Как заявлял после данного решения президент Беларуси Александр Лукашенко, в Союзном государстве существует единая база лиц, которым по разным обстоятельствам запрещен въезд в Беларусь и в Россию. Таким гражданам в республику попасть также не удастся.

Между Беларусью и Россией продолжаются обсуждения создания общего миграционного пространства — это было бы не только более удобным для граждан третьих стран, но и помогло бы синхронизировать работу по обеспечению безопасности в государствах.

На прошедшем на минувшей неделе саммите глав стран — членов ЕАЭС одним из центральных вопросов был вопрос обеспечения безопасности в странах содружества >>