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Бейсбольный клуб "Минск" занял второе место в розыгрыше Континентального кубка

17.04.2017 13:42 — Разное | Tut.by  
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Действующие чемпионы Беларуси бейсболисты клуба «Минск» завоевали серебряные награды в первом розыгрыше Континентального кубка, который проводился на площадке минчан, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: vk.com/club91530721

Финальный матч против украинского чемпиона «КНТУ-Елисаветград» из города Кропивницкий (в новом сезоне клуб будет выступать под названием «Биотехком-КНТУ») минчане начали уверенно, и в девятом иннинге вели со счетом 3:1. Однако затем гости сумели переломить ход игры и сначала сравняли результат, а затем набрали победные баллы, выиграв в итоге 7:4.

Финалисты турнира встречались и на предварительном этапе, тогда также успех был на стороне чемпионов Украины — 5:0.

Кроме того, бейсболисты «Минска» выиграли у чемпиона Литвы каунасской «Литуаники» — 7:1 и у одного из сильнейших российских клубов «Москвича» — 8:6.

В поединке за бронзовые медали «Москвич» разгромил «Литуанику» со счетом 16:1.

Лучшим игроком первого розыгрыша Континентального кубка стал представитель команды победителей Евгений Жанталай.

Как рассказал корреспонденту БЕЛТА главный тренер «Минска» Александр Сечко, в конце апреля его подопечные начнут выступление в очередном чемпионате Беларуси. В нынешнем сезоне минчане также планируют сыграть в розыгрыше Интерлиги, которую выиграли в прошлом сезоне, и принять участие в чемпионате Литвы, но пока этот вопрос окончательно не решен. В июне в Чехии минчанам предстоит выступить в розыгрыше Кубка европейской конфедерации бейсбола.

Сборная Беларуси, костяк которой составляют бейсболисты «Минска», в июле в Польше сыграет во втором дивизионе чемпионата Европы. По мнению наставника минчан, который также возглавляет сборную страны, белорусам вполне по силам побороться за выход в сильнейший дивизион континентального первенства.

 
Теги: Минск
 
 
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Действующие чемпионы Беларуси бейсболисты клуба "Минск" завоевали серебряные награды в первом розыгрыше Континентального кубка, который проводился на площадке...

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