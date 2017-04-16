Во Дворце культуры и спорта железнодорожников 19 апреля пройдет общегородская ярмарка вакансий, сообщили FINANCE.TUT.BY в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ярмарка начнется в 10.00 и продолжится до 13.00

— В ярмарке примут участие более 90 предприятий, — рассказала заместитель начальника управления занятости населения комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Виктория Усович. — Среди крупных — ОАО «Минский подшипниковый завод», ОАО «Минский завод колесных тягачей», ЗАО «Атлант», ОАО «Амкодор» — управляющая компания холдинга", Минский тракторный завод, ОАО «МЗОР». Граждане смогут пройти собеседование с нанимателями, узнать о возможностях обучения и организации предпринимательской деятельности, трудоустройстве на временные работы и получить консультацию психолога.

Тем временем в Минске регулярно проходят мини-ярмарки вакансий.

На начало апреля уровень зарегистрированной безработицы в Минске составил 0,5% от экономически активного населения. Нетрудоустроенными были 5769 человек.

Напомним, 9 марта на совещании об актуальных вопросах развития страны Александр Лукашенко поручил к 1 мая решить вопрос трудоустройства всех безработных. Позже президент уточнил, что белорусы должны сами искать работу, но государству необходимо помочь им. При этом Александр Лукашенко пояснил и требование не увольнять людей без согласования с местными органами власти: «Нельзя выкидывать людей ради увеличения заработной платы. Куда этот человек пойдет? Надо же определиться». По его словам, если на предприятии сокращают несколько человек, руководители производства вместе с органами власти должны решить, куда их трудоустроить.