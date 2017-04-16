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От "Амкодора" до "Атланта". В Минске на этой неделе пройдет крупная ярмарка вакансий
Во Дворце культуры и спорта железнодорожников 19 апреля пройдет общегородская ярмарка вакансий, сообщили FINANCE.TUT.BY в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
Ярмарка начнется в 10.00 и продолжится до 13.00
— В ярмарке примут участие более 90 предприятий, — рассказала заместитель начальника управления занятости населения комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Виктория Усович. — Среди крупных — ОАО «Минский подшипниковый завод», ОАО «Минский завод колесных тягачей», ЗАО «Атлант», ОАО «Амкодор» — управляющая компания холдинга", Минский тракторный завод, ОАО «МЗОР». Граждане смогут пройти собеседование с нанимателями, узнать о возможностях обучения и организации предпринимательской деятельности, трудоустройстве на временные работы и получить консультацию психолога.
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На ярмарке вакансий предлагать работу будут больше 90 предприятий.
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