Большинство белорусов — 80,9% — не выезжали на заработки за рубеж. При этом каждый третий из тех, кто трудился за границей, сталкивался с обманом со стороны нанимателей. К такому выводу пришли специалисты исследовательского центра РАБОТА.TUT.BY и борисовского женского социального общественного объединения «Провинция», которые опросили 1602 человека.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

32,3% белорусов, которые ездили на заработки за границу, столкнулись с обманом со стороны работодателя. Ответы респондентов показали, что чаще всего не выполняются обязательства по зарплате — 78,8%, социальным гарантиям — 26,3% и надлежащему оформлению документов при трудоустройстве — 20,2%.

Почти каждый пятый респондент (19,1%) имеет опыт работы за рубежом. Среди основных причин, по которым отправляются на работу за границу, участники исследования указывали желание больше зарабатывать (65,4%) и приобретение нового опыта (39,5%). Работая за рубежом, 13,1% участников исследования хотели выучить иностранный язык, 12,7% — принять участие в интересных проектах, 11,8% — начать новую жизнь. Уехали работать в другую страну за карьерным ростом — 10,1% опрошенных, из-за хорошего климата — 6,9% респондентов, за своей семьей и близкими людьми — 4,2% участников исследования.





Выбирая работодателя за границей, белорусы прежде всего обращали внимание на предлагаемый уровень зарплаты (69%), соцпакет (24,5%), возможность построить карьеру (21,6%) и пройти обучение (20,6%), а также на атмосферу в коллективе (19,6%).





Чаще всего опрошенные выезжали на заработки в Россию — 48% и Польшу — 21,2%. Респонденты также указывали, что работали в Германии — 11,1%, США — 7,8%, Украине — 7,2%, Турции — 4,6% и Литве — 4,2%. Среди других вариантов ответов участников исследования (11,4%) встречались единичные случаи работы в Туркменистане, Дании, Грузии, Бельгии, Венесуэле, Испании, Молдове, Нидерландах, Вьетнаме, Норвегии, Аргентине, Бразилии, Канаде и других странах.





25,8% участников исследования трудились в другой стране от 3 месяцев до 1 года, 19,9% — 1 месяц, 18,7% — до 3 месяцев, 18,6% — 1−3 года, 17% — более 3 лет.

При этом многие белорусы — 75,5% — хотели бы отправиться за рубеж для трудоустройства.