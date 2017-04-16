17 апреля на улице Московской Hyundai попал в ДТП. Пострадали два человека.



Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома

По предварительной информации, 37-летняя брестчанка ехала на Hyundai в правой полосе по улице Московской в направлении Партизанского проспекта. Женщина не справилась с управлением, автомобиль вылетел за пределы проезжей части и врезался в столб.

В результате аварии женщина и находившийся в автомобиле ее 4-летний сын, который ехал на бустере, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, сообщили в ГАИ региона.