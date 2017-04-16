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В Бресте Hyundai врезался в столб: пострадали водитель и ее 4-летний сын
17 апреля на улице Московской Hyundai попал в ДТП. Пострадали два человека.
По предварительной информации, 37-летняя брестчанка ехала на Hyundai в правой полосе по улице Московской в направлении Партизанского проспекта. Женщина не справилась с управлением, автомобиль вылетел за пределы проезжей части и врезался в столб.
В результате аварии женщина и находившийся в автомобиле ее 4-летний сын, который ехал на бустере, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, сообщили в ГАИ региона.
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Женщина не справилась с управлением и автомобиль врезался в фонарь.
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