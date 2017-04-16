﻿ В Бресте Hyundai врезался в столб: пострадали водитель и ее 4-летний сын. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте Hyundai врезался в столб: пострадали водитель и ее 4-летний сын

17.04.2017 14:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

17 апреля на улице Московской Hyundai попал в ДТП. Пострадали два человека.


Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома

По предварительной информации, 37-летняя брестчанка ехала на Hyundai в правой полосе по улице Московской в направлении Партизанского проспекта. Женщина не справилась с управлением, автомобиль вылетел за пределы проезжей части и врезался в столб.

В результате аварии женщина и находившийся в автомобиле ее 4-летний сын, который ехал на бустере, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, сообщили в ГАИ региона.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина не справилась с управлением и автомобиль врезался в фонарь.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
За сутки из-за непогоды были обесточены 180 населенных пунктов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика