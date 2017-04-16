Федерация хоккея Беларуси на своем официальном сайте отреагировала на инцидент в матче между юношескими (U16) командами «Бреста» и словацкого «Кошице» на турнире Easter cup 2017 в чешском городе Мост. В том поединке во время массовой драки игроки белорусской команды напали на судью.

Видео: Ponte records

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После массовой драки два игрока «Бреста» (88-й номер и его партнер под 77-м) устремились в погоню за судьей. Хоккеист под 88-м номером настиг арбитра и сбил его с ног. Судья вынужден был принять вызов и ответил игроку, а затем даже натянул тому майку на голову. Остальные же хоккеисты с трудом сдержали игрока под номером 77, который также рвался, чтобы напасть на арбитра.

— Ассоциация считает недопустимым любые физические контакты с официальными лицами матча. Ассоциация находится в контакте со словацкой и чешской стороной для объективного и детального расследования инцидента, произошедшего на турнире в городе Мост (Чехия), и для принятия исчерпывающих мер по недопустимости подобных ситуаций впредь. По итогам расследования будут вынесены дисциплинарные решения, касающиеся как непосредственных участников инцидента, так и тренерско- преподавательского состава детско-юношеской школы хоккейного клуба «Брест». О решениях будет сообщено дополнительно, — говорится в завлении Федерации хоккея Беларуси.