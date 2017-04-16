Дэйв Льюис, главный тренер сборной Беларуси по хоккею, ведущей подготовку к ЧМ-2017, рассказал о приезде Шарля Лингле и отсутствии на льду Андрея Степанова.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Команду, как и ожидалось, пополнил Лингле…

— Да, и, судя по первому занятию, Шарль в порядке. Пока пробуем его в связке с Павловичем и Стасем-старшим.

— Вместе с тем в понедельник на льду отсутствовал Степанов…

— Но пока это не значит, что он освобожден из команды. Думаю еще посовещаться на этот счет со штабом, переговорить с самим игроком.

— Так в чем с ним проблема?

— В том, что я хочу видеть от игроков сборной продуктивную работу во всех трех зонах, а не только в зоне атаки. И некоторые из молодых в этом смысле производят сейчас очень хорошее впечатление. А вот те, кто поопытнее, не всегда. И Степанов — один из них. Но, повторюсь, я еще подумаю, стоит ли его сейчас окончательно освобождать из команды. Решение — дело ближайшего дня-двух.