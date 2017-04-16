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Мясникович оценил новые Geely

17.04.2017 14:31 — Разное | Tut.by  
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Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович оценил новые автомобили Geely, пишет БЕЛТА

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Напомним, первые автомобили на строящемся заводе «БелДжи» будут собраны к концу мая этого года. Проектная мощность нового завода под Борисовом на первом этапе составит 60 тысяч машин в год. На уже существующем заводе налажено производство кроссовера Geely Emgrand X7, седана Geely SC7 и хетчбэка Geely LC Cross.

 
 
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Первые автомобили выпустят на новом заводе уже в конце мая.

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