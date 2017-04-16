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С 19 по 21 апреля белорусская делегация примет участие в весенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне (США).

В состав делегации войдут министры экономики, финансов и иностранных дел, а также председатель Нацбанка. Ожидаются встречи с руководством МВФ и Всемирного банка, переговоры о предоставлении Беларуси кредита.

В марте делегация МВФ находилась с визитом в Минске, встречалась с Александром Лукашенко, но стороны не делали заявлений по итогам переговоров.

"Одним из ключевых моментов была экономическая и социальная ситуация, обсуждалась система социальной защиты для тех, кто больше всего в ней нуждается, – говорил после переговоров в Минске официальный представитель МВФ Джерри Райс. – Обсуждения продолжатся на весенних встречах в Вашингтоне в апреле".

Напомним, переговоры о кредите МВФ ведутся с весны 2015 года. Беларусь рассчитывает получить кредит МВФ на 3,5 млрд долларов. Бюджет Беларуси, как заявлял министр финансов Максим Ермолович, не противоречит ожиданиям МВФ, осталось только "принять соответствующее политическое решение и войти в программу".

Тем временем более 3 тысяч человек подписали в интернете петицию с призывом к МВФ не предоставлять кредита Беларуси в связи с задержаниями мирных демонстрантов, пишет svaboda.org .