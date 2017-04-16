﻿ В Бресте пьяная женщина угнала такси и попала в ДТП. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте пьяная женщина угнала такси и попала в ДТП

17.04.2017 14:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Бресте пьяная женщина угнала автомобиль такси и попала на нем в дорожно-транспортное происшествие.


— Проведя вечер в компании друзей, 36-летняя брестчанка отправилась домой на такси. Приехав к месту назначения, она поняла, что у нее не хватает денег, чтобы расплатиться за услуги такси. Водитель, не долго думая, повез ее для разбирательства в милицию, — сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

По дороге в райотдел женщина стала дебоширить, выбросила в окно мобильный телефон водителя и таксометр. Когда тот остановил автомобиль, чтобы собрать свои вещи, женщина пересела за руль и начала движение. Пытаясь скрыться, она не справилась с управлением и совершила мелкое ДТП.


В ходе проверки инспекторы установили, что женщина была пьяна — 1,59 промилле алкоголя. В отношении нее составили четыре административных материала. Также женщине грозит уголовная ответственность по ст. 214 УК Республики Беларусь (Угон).

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина выбросила в окно мобильный телефон водителя и таксометр. Когда тот остановил автомобиль, чтобы собрать свои вещи, женщина пересела за руль и начала...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
ФХБ накажет тренеров и хоккеистов "Бреста U16", напавших на судью на турнире в Чехии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика