На прошедшем 16 апреля референдуме Турция поддержала 18 изменений в конституцию, главное из которых — переход от парламентской формы правления к президентской. Полномочия главы государства в Турции будут максимально расширены.

Состоявшийся референдум в Турции должен был стать своеобразным юридическим оформлением для того, чтобы Эрдоган получил полномочия, чтобы сосредоточить всю власть в своих руках, однако вряд ли это получится очень легко, заявил на радио Sputnik Беларусь политический эксперт Алексей Дзермант.

"Референдум показал раскол общества. Существует с одной стороны континентальная консервативная Турция, а с другой, столица и курортные города, и раскол проходит по этой линии", — отметил Дзермант.

По предварительным итогам референдума, сторонники президентской формы правления в Турции набрали более 51%, что на миллион 250 тысяч голосов больше, чем у противников реформы. Явка на референдуме превысила 87%.



© AFP/ OZAN KOSE Лукашенко поздравил Эрдогана с успешным референдумом

"Дальше все будет зависеть от того, как Эрдоган будет решения референдума приводить в жизнь. Если резко и радикально, это вызовет дальнейший раскол в обществе вплоть до гражданской войны, потому что факторов для этого много. Это и сильное курдское меньшинство, и недовольство среди европеизированных светских турков", — отметил Дзермант.

Также, по словам эксперта, необходимо учитывать и так называемый "фактор Европы", поскольку результатами референдума Турция фактически попрощалась с иллюзиями насчет евроинтеграции.

"Как видно по результатам референдума, значительную поддержку ему оказали европейские турки, которые проживают в странах Западной Европы. Это говорит о том, что увеличивается еще и раскол между Европой и Турцией", — сказал Дзермант.

По мнению эксперта, по итогам референдума, breksit в турецкой версии можно считать почти свершившимся фактом.

"Вряд ли европейские элиты пойдут на то, чтобы дать Эрдогану какие-то новые обещания, да и он не раз заявлял, что Турция больше не будет ждать и перспективу евроринтеграции для себя уже закрыла", — сказал Дзермант.

По итогам референдума, изменения коснутся 18 статей Конституции и значительно расширят полномочия президента. Он получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров, при этом пост премьер-министра страны будет упразднён. Кроме того, будет увеличено количество депутатов парламента, а баллотироваться в парламент можно будет не с 25-ти, а с 18-ти лет. Срок конституционных полномочий парламента и президента составит пять лет. Глава государства сможет занимать свой пост не более двух раз подряд.

Оппозиция уже заявила, что будет настаивать на пересчёте голосов. Окончательные итоги референдума в Турции будут подведены в течение 12 дней.

Пункты положения о президентской системе вступят в силу после очередных выборов главы государства и парламента. Они пройдут в один день — 3 ноября 2019 года.

Как ранее сообщал Sputnik, c успешным проведением всенародного референдума президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Комментарий политического эксперта Алексея Дзерманта об итогах конституционного референдума в Турции слушайте на радио Sputnik Беларусь.