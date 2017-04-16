Нобелевскому лауреату Светлане Алексиевич звонили из Администрации президента с предложением возглавить комиссию по выбору варианта мемориала в Куропатах. Об этом сообщает радио « Свабода ».



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Светлана Алексиевич объяснила — разговор был тяжелым:

— Я нават ня вельмі добра была падрыхтаваная да гэтай размовы, я ня вельмі добра ведаю. Там ужо нейкія канфлікты. Мне спрабавалі распавесьці. Але паколькі я гэтым ня думала займацца, я адзінае сказала, што там павінны быць людзі, для якіх Курапаты былі справай жыцьця. І ўзначальваць такую камісію меў бы права толькі Пазьняк. І там павінна быць больш людзей, якія насамрэч зрабілі Курапаты Курапатамі.

Журналист уточнил: Позняк назвал конкурс профанацией.

— Я ня ведаю. Магчыма, яны і шукалі такую прымірэнчую фігуру. Я не зусім у курсе гэтай справы. Але Пазьняк, я думаю, таксама ня мае рацыі. Там павінен стаяць помнік. Шкада, што безь яго, але гэты помнік павінен там быць.

Светлана Алексиевич отказалась от предложения Администрации, объяснив:

— Людзі сядзяць у турмах, столькі арыштаў было на Дні Волі, такая нянавісьць, з такой нянавісьцю білі людзей. Таму неяк дзіўна было б мне ўдзельнічаць ва ўсім гэтым… павінна быць народнае абмеркаваньне, паколькі гэта ўсё неяк з-за шырмы. Мне з маім характарам, разуменьнем такіх рэчаў… гэта не маё. Я не магу гуляць пад коўдрай.

Напомним, о Куропатах снова заговорили в феврале, когда у урочища началось строительство бизнес-центра. Возле стройки возник лагерь защитников Куропат. Застройщик изучил ситуацию и стройку свернул — хотя город остался при мении, что ничего застройщику, купившему участок на аукционе, не должен, и вообще там можно строить .



Фото: svaboda.org

25 марта Александр Лукашенко объявил, что в Куропатах будет мемориал. Министерство культуры объявило соответствующий конкурс.

Уточнялось, что хочет видеть Минкульт: «Памятный знак должен быть выдержан «в лучших традициях классического и национального монументального искусства, лаконично вписываться в ландшафт, быть посвященным произошедшим в данном месте трагическим событиям и отражать идею увековечивания памяти всех безвинно погибших жертв 20 столетия в истории Беларуси».

Спустя две недели историки обратились к президенту, в Совмин и Минкульт с просьбой отменить положение и пересмотреть условия конкурса.

Председатель Белорусского общества охраны памятников истории и культуры Антон Астапович объяснял: «Есть две основные проблемы, которые, мы считаем, необходимо пересмотреть в положении. Первая — это прописанное в документе условие конкурса, по которому требуется исполнение генплана мемориального знака на геоподоснове (топографический план местности. — Прим. TUT.BY) масштабом 1:500. Но дело в том, что эту геоподоснову Минкульт потенциальным участникам конкурса не предоставит, поскольку этот документ предназначен для служебного пользования. И это автоматически закрывает участие в конкурсе для любых независимых архитекторов, творческих коллективов и общественных организаций.

Другая причина, по которой товарищество просит пересмотреть положение, — непрозрачность принятия решений конкурсным жюри, состав которого не обнародован. Хотя до этого власти заявляли, что общество сможет принять участие в обсуждении художественной и архитектурной концепции мемориала".



В Куропатах даже прошел официальный субботник. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Светлана Алексиевич отметила в интервью радио «Свабода»: ей «секретный состав комиссии» озвучили:

— Мне казалі, але я не запомніла. Я запомніла, што там Якубовіч, Кузьняцоў. Ну Кузьняцоў гэта чалавек, які займаўся тэмай рэпрэсій. Ну, а далей там чыноўнікі, якіх я ня ведаю.